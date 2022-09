UN: Menschheit um fünf Jahre zurückgeworfen

New York. Wie das UN-Entwicklungsprogramm (UNDP) am Donnerstag mitteilte, sank sein alljährlich veröffentlichter Index der menschlichen Entwicklung erstmals seit 1980 in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. In Sachen Bildungsniveau, Lebenserwartung und -standard wurde die Menschheit demnach 2020 und 2021 um fünf Jahre zurückgeworfen. Das bedeute, »dass wir früher sterben, weniger gut gebildet sind, dass unsere Einkommen sinken«, sagte UNDP-Chef Achim Steiner. Dies führe zu »Verzweiflung, Frustration und Zukunftsangst«. Der Index war bis 2020 stetig gestiegen. Von dem Einbruch sind der Studie zufolge mehr als 90 Prozent aller Länder weltweit betroffen, vor allem die am wenigsten entwickelten wie Südsudan, Tschad und Niger. (AFP/jW)