»Die Kliniken haben jetzt kaum mehr Rücklagen«

rheinmainfoto/imago images Einst in städtischer Hand: Das Klinikum Frankfurt Höchst (28.1.2020)

Die Energiekrise bedroht auch die Kliniken. Könnte es im Winter dort zu finanziellen Nöten kommen, so dass die Krankenhauslandschaft weiter ausgedünnt wird?

Mit den steigenden Energiekosten kommen viele Kliniken an die Grenze der Solvenz. Für kleine kommunale Einrichtungen, die ortsnahe Gesundheitsversorgung leisten, ist das der Sargnagel. Kurzfristig sind Rettungsschirme nötig; langfristig aber vor allem Veränderungen, die sich am Gesund- und nicht am Renditemachen orientieren. In Hessen sind Krankenhäuser seit Jahren bewusst politisch unterfinanziert. Die Landesregierung von CDU und Bündnis 90/Die Grünen nimmt ein Kliniksterben in Kauf. Hessischen Krankenhäusern fehlen 150 Millionen Euro pro Jahr, die Die Linke seit Jahren einfordert. Dazu kommt: Vergütungen von Krankenkassen oder Gelder von Bund und Ländern kommen oft zu spät, so dass sie in Vorleistung gehen müssen. Möglicherweise werden Kliniken Löhne und Gehälter für die Beschäftigten nicht mehr zahlen können.

Aus Groß-Gerau war zu hören, Duschen könnten nachts kalt bleiben, wenig frequentierte Flure heruntergekühlt werden, ansonsten bräuchten Krankenstationen Strom für lebensrettende Maßnahmen. Kann man so sparen?

Im Herbst und Winter wird man Temperaturen nur soweit herunterfahren können, dass die Patientinnen und Patienten nicht gesundheitlich gefährdet werden. Die Kreisklinik Groß-Gerau hat bereits Maßnahmen ergriffen, den Gasverbrauch herunterzuregeln, etwa Alternativen für einige so betriebene technische Geräte besorgt. Aus unserer Sicht hätte man die Kliniken längst ökologisch vorbereiten und mit einer Kraft-Wärme-Kopplung, KWK, versehen müssen; einem Verfahren, bei dem gleichzeitig Strom und Heizwärme erzeugt werden. In bessere Wärmedämmung etc. hätte investiert werden müssen. Bei der dualen Finanzierung der Gesundheitsversorgung – Verbrauchsmaterial und Personal durch die Kassen, und für Investitionen sind die Länder zuständig – fällt das durchs Raster.

Wieso melden sich Klinikchefs, unter anderem der Limburger Klinikchef Guido Wernert, jetzt erst öffentlich mit Kritik zu Wort, um Infrastruktur und Personalbestand aufrechterhalten zu können?

Sie müssen alles entsprechend den Gegebenheiten organisieren; Protestieren ist nicht ihre Aufgabe. Wenn sie es nun landauf, landab tun, zeigt das, wie prekär die Lage ist. Ständig wurden die Kliniken knappgehalten, etwa mit den Fallpauschalen, die reale Kosten nie gedeckt haben. Jetzt haben sie kaum mehr Rücklagen, mit denen sie multiple Krisen – vom Fachkräftemangel über Corona bis zu überhöhten Energiekosten – bewältigen könnten. Die Landesregierung versteht aber Klinikschließungen als Maßnahme zur Bereinigung. Motto: Weniger Kliniken führen zu weniger Kosten, Personal kann umgeschichtet werden. Ob allerdings Pflege- und andere Kräfte noch Lust haben, diesen Mangel zu verwalten? Ich glaube es nicht! Für Patientinnen und Patienten ist es bitter, dann keine Krankenhäuser mehr vor Ort zu haben.

Selbst Vorstände der Deutschen Krankenhausgesellschaft und der Landeskrankenhausgesellschaften warnen, bis zu 40 Prozent der Krankenhäuser könnten schließen müssen. Sie fordern einen Inflationsausgleich, um ungesteuerte Insolvenzen zu verhindern.

Es geht nicht mehr nur um Sonderzahlungen. Chefs kommunaler Krankenhäuser registrieren, dass aus dem Konzept der Fallpauschalen nicht ausgestiegen wird. Nur hochtechnologisch ausgestattete, spezialisierte Gesundheitskonzerne überleben – nicht aber die armen kommunalen Krankenhäuser, die jeden in der näheren Umgebung aufnehmen. Es gibt eine Zweiklassenmedizin.

Wir fordern grundlegende Reformen. Der DGB macht sich stark dafür, dass die Krisenkosten nicht hauptsächlich an der Bevölkerung und öffentlichen Einrichtungen hängenbleiben. Verdi verhandelt Entlastungstarifverträge, um das Personal zu halten, damit junge Menschen ihre Ausbildung nicht abbrechen und danach dort noch bleiben wollen. In einem Jahr sind Landtagswahlen. Die Landesregierung sollte Kliniken nicht am langen Arm verhungern lassen.