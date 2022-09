EZB erhöht Leitzins auf 1,25 Prozent

Frankfurt am Main. Die Europäische Zentralbank (EZB) hebt den Leitzins um zunächst 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent an. Es ist die stärkste Erhöhung seit Einführung des Euro-Bargelds vor 20 Jahren, und die Notenbank wird den Zins wohl »in den nächsten Sitzungen weiter erhöhen«, wie Chefin Christine Lagarde am Donnerstag ankündigte. Die Teuerungsrate in der Euro-Zone lag im August bei 9,1 Prozent. »Der Preisdruck hat in der gesamten Wirtschaft weiterhin an Stärke und Breite gewonnen«, räumte Lagarde ein, und korrigierte die Prognose für die Inflation im laufenden Jahr von 6,8 auf 8,1 Prozent nach oben. Der »große Zinsschritt« der EZB wurde etwa von der Commerzbank begrüßt. Trotz Rezessionsrisiken müssten weitere folgen, hieß es aus dem Geldhaus, das in diesem Jahr weiter mit einem Milliardengewinn rechnet, wie es am Donnerstag außerdem mitteilte. (Reuters/AFP/jW)