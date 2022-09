ENI: »Schlüsselland« Algerien

Mailand. Italiens teilstaatlicher Energieversorger ENI hat sich in der laufenden Energiekrise an Gasfeldern in Algerien beteiligt. Die Anteile an den Vorkommen In Amenas und In Salah stammten vom britischen Ölkonzern BP, teilte ENI am Mittwoch in Mailand mit. »Der Kauf hat einen großen strategischen Wert, um weiter zur Deckung von Europas Gasbedarf beizutragen, und stärkt die Präsenz ENIs in Algerien, einem Hauptgasproduzenten und Schlüsselland für ENI«, hieß es weiter. Die Vorkommen in der südlichen Sahara lieferten ENI zufolge im vergangenen Jahr geschätzt elf Milliarden Kubikmeter Gas. Italien hatte 2021 einen Gasbedarf von 76 Milliarden Kubikmetern. (dpa/jW)