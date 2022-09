Siemens Energy vor Gamesa-Übernahme

München. Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat sich für die Übernahme seiner Windkrafttochter Gamesa Geld beschafft. Das Unternehmen habe eine nachrangige Pflichtwandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von 960 Millionen Euro plaziert, wie dpa am Mittwoch meldete. Mit dem Nettoemissionserlös soll die Komplettübernahme von Siemens Gamesa zum Teil finanziert werden. Bisher hält Siemens Energy nur zwei Drittel an der Tochter, die erhebliche Probleme im Bereich Windkraftanlagen an Land hat. Siemens Gamesa soll von der Börse genommen werden. (dpa/jW)