Finnair kündigt Kürzungen an

Helsinki. Die finnische Fluggesellschaft Finnair will kräftig kürzen. Die in Vantaa bei Helsinki ansässige Airline will ihre Kosten um schätzungsweise 15 Prozent im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 verringern. Davon werden auch die Personalkosten betroffen sein, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung des Unternehmens hervorging. Um zu »sparen«, will Finnair demnach seine Flugzeugflotte reduzieren und auch sein Streckennetz auf den Prüfstand stellen. (dpa/jW)