»Für alle Länder müssen die gleichen Kriterien gelten«

Christoph Hardt/Panama Pictures/imago »Kleine Waffen«: Panzerfäuste der Dynamit Nobel Defence GmbH in den Händen von Soldaten der Panzerbrigade 21 Lipperland (Augustdorf, 30.3.2022)

Können Sie dem kürzlich herausgegebenen Rüstungsexportbericht 2021 der Bundesregierung und neuesten Zahlen zur Genehmigungen von Exporten bis August 2022 etwas Positives abgewinnen?

Wir befürworten, dass die Exporte sogenannter leichter Waffen neuerlich transparent gemacht werden. Die jetzige Bundesregierung von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP weist darauf hin, dass die Rüstungsexportgenehmigungen für 2021 weitgehend von der Vorgängerregierung zu verantworten sind. Diese hatte, als sie nur noch geschäftsführend im Amt war, für mehr als vier Milliarden Euro Exporte nach Ägypten genehmigt, trotz der Beteiligung des Landes am Jemen-Krieg. Wir kritisieren aber, dass die Bundesregierung die Definition der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa anwendet und nicht die der Vereinten Nationen. »Leichte Waffen« sind zum Beispiel auch schwere Maschinengewehre, tragbare Panzer- und Luftabwehrwaffen oder Raketenwerfer. Das bildet aber nur einen kleinen Teil dessen ab, was die UN als leichte Waffen definiert. Der größte Teil der Exporte großkalibriger Waffen und dazugehöriger Munition bleibt damit weiterhin im dunkeln.

Wie haben sich die Waffenexporte seit Beginn des Ukraine-Krieges entwickelt?

Da diese Regierung erst seit acht Monaten im Amt ist, können wir das noch nicht bilanzieren. Sie betont zwar, dass es anteilig weniger Drittstaatenexporte gibt, deren Wert liegt mit rund 500 Millionen Euro jedoch auf dem Vorjahresniveau. Dabei sind Waffenlieferungen an die Ukraine noch gar nicht mitgerechnet. Wohin über die Ukraine sowie Südkorea hinaus noch Rüstungslieferungen genehmigt und getätigt wurden, ist bislang nicht veröffentlicht!

Zu den Genehmigungen für Rüstungsexporte 2022 heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium: Jene für EU-, NATO- und NATO-gleichgestellte Länder sowie die Ukraine und Südkorea machten zusammen circa 92,6 Prozent aus. Gibt es gute und schlechte Waffenlieferungen in Konfliktregionen?

Nach Ansicht unserer Kampagne nicht. Wir kritisieren genauso Exporte in die Türkei wie nach Saudi-Arabien. Wenn der NATO-Staat Türkei mit deutschen Panzern in Syrien einmarschiert, wie das 2018 geschah, ist das genauso problematisch, wie ein im Jemen-Krieg aktives Land zu beliefern. Die Ukraine ist nach dem Selbstverteidigungsrecht Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen ein Ausnahmefall.

Im Rüstungsexportkontrollgesetz sollen Lieferungen an Verbündete und »Wertepartner« vereinfacht werden, so Sven Giegold, »grüner« Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Wie werten Sie es, wenn das ein ehemals in der Friedensbewegung Aktiver sagt?

Innerhalb der EU gilt die sogenannte Verbringungsrichtlinie: Wie soll das noch unbürokratischer gehen? Mit »Wertepartner« ist ein völlig neuer Begriff eingeführt! Aus unserer Sicht müssen für alle Länder, egal ob Verbündete, »Wertepartner« oder Drittländer, die gleichen Kriterien nach dem Gesetz gelten.

Vorarbeiten zum Gesetz seien »nach breiter Konsultation von Wissenschaft, Rüstungsindustrie, Nichtregierungsorganisationen und Friedensinitiativen« fast abgeschlossen, schrieb Giegold. Werden letztere vereinnahmt?

Nein, denn wir wollen ja Einfluss haben. Aber natürlich ginge mehr.

Der Grünen-Politiker kommt aus der Bewegung und verantwortet jetzt Genehmigungen von Rüstungsprodukten ...

An seiner Stelle würde ich nicht sein wollen. Anders als die Vorgängerregierungen hört er aber die Gegenseite an.

Was halten Sie davon, wenn diese Bundesregierung sich zum »restriktiven Umgang mit Rüstungsexporten« bekennt?

Bislang hat sich das jede Bundesregierung auf die Fahne geschrieben, wenn auch zu Unrecht. Denn erst wenn Länder, die Krieg führen, die Menschenrechte missachten oder das Völkerrecht brechen, nicht mehr beliefert werden, kann von restriktiver Exportpolitik überhaupt gesprochen werden. Außerdem muss wirklich transparent sein, was wohin geliefert wird.