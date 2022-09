Kindergärten geschlossen

IMAGO/AAP

In zahlreichen Städten (hier in Melbourne) sind am Mittwoch in Australien in der Kleinkindbetreuung Beschäftigte auf die Straßen gegangen, um für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen zu demonstrieren. Mehr als 1.000 Einrichtungen mussten geschlossen werden, wie der Fernsehsender ABC online meldete. Die Vorsitzende der Gewerkschaft United Workers Union, Helen Gibbons, bezeichnete die Schließungen als »die größte Aktion von Frühpädagogen, die dieses Land je gesehen hat«. (jW)