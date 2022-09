Die zweite Chance

Markus Fischer/Passion2Press/imago Schön festhalten: Torhüter Alexander Schwolow hat ihn

Mit Schalke 04 und dem VfL Bochum treffen am kommenden Samstag abend (18.30 Uhr) nicht nur zwei bislang sieglose Mannschaften aufeinander. Die Reviernachbarn haben, so der Eindruck nach fünf absolvierten Spieltagen, die schwächsten Defensiven in der Bundesliga. Zumindest was die Anzahl der Gegentore angeht.

Die Schalker haben bereits zwölf Treffer kassiert. Das dürfte vor allem Alexander Schwolow, den neuen Torhüter der »Knappen«, ärgern. Der 30jährige ist für ein Jahr von Hertha BSC ausgeliehen, eine Kaufoption für Schalke gibt es nicht. Eine Vertragsstruktur, welche die Personalie Schwolow eher als Übergangs- denn als langfristige Lösung im Tor des Aufsteigers erscheinen lässt. »Natürlich willst du länger planen können, aber du musst die Chance nutzen, die du kriegst. Es ist eine sehr große Chance, bei so einem großen Verein als Nummer eins zu starten. Das ist nicht selbstverständlich«, sagte Schwolow anlässlich des Wechsels Ende Juni in einem Interview gegenüber der WAZ.

Nicht selbstverständlich wohl deshalb, weil die letzten beiden Jahre für Schwolow sportlich alles andere als gut liefen. Im Sommer 2020 entschied sich der gebürtige Wiesbadener, den SC Freiburg zu verlassen und bei Hertha BSC den nächsten Karriereschritt zu machen. Ein Plan, der nicht aufgegangen ist. Zwar leistete sich Schwolow nicht die großen Fehler, konnte in der Hauptstadt aber auch zu keinem Zeitpunkt die aus Freiburg gewohnte Souveränität ausstrahlen. Den Stammplatz war Schwolow dann zwischenzeitlich los.

»Ich habe viele schwierige Situationen meistern müssen, gerade in den vergangenen ein, zwei Jahren. Mich wirft nichts mehr um«, so Schwolow in der WAZ. Und tatsächlich waren die vergangenen Spielzeiten bei Hertha vor allem von chaotischen Zuständen abseits des Platzes geprägt. Etwas, das Schwolow aus dem beschaulichen Freiburg so nicht kannte.

Dort arbeitete er sich aus der vereinseigenen Jugend hoch in das Tor der Bundesligamannschaft, gehörte 2016 bis 2020 konstant zu den besten Keepern in Deutschlands höchster Spielklasse. Für seine Leistungen in der Saison 2017/18 wurde er von einem Fachgremium gar mit dem »Goldenen Handschuh« ausgezeichnet.

Bei Hertha aber kam der Karriereknick. In schweren Zeiten führen Vereine oft wilde Personalwechsel durch, meist im Irrglauben, der Mannschaft dadurch wieder mehr Sicherheit zu geben. Gerade die Position des Torhüters ist davon besonders oft betroffen. An den ausgetauschten Spielern bleibt häufig etwas haften – Abstiegsgedanken, Niedergang, solcherlei Dinge.

Ähnlich verhielt es sich bei Schwolow. Denn katastrophal waren seine Leistungen in Berlin nicht. Trotzdem wurde die Verpflichtung von Schwolow bei Schalke von einer gewissen Skepsis begleitet. Zwei Jahre zuvor wollte der Verein ihn noch unbedingt holen. Hertha stach Schalke damals aus. So ändern sich die Zeiten. Sportchef Rouven Schröder zeigte sich allerdings überzeugt, die richtige Entscheidung getroffen zu haben. »Mit Alexander haben wir einen erfahrenen Keeper für uns gewonnen, der unserer Mannschaft Stabilität verleihen wird«, so Schröder bei Sport 1.

Restlos überzeugen konnte Schwolow bisher aber noch nicht. In den ersten beiden Spielen, gegen den 1. FC Köln (1:3) und Borussia Mönchengladbach (2:2), wirkte er nicht immer sicher. Beim darauffolgenden 0:0 beim VfL Wolfsburg verhalf Schwolow seinem Team dann mit starken Paraden zu immerhin einem Punkt. Findet Schwolow seine aus Freiburg bekannte Konstanz und Sicherheit wieder, gehört er sicherlich immer noch zu den besseren Torhütern in der Bundesliga. Gelingt das nicht, wird es nicht einfach werden, in der Beletage auch in Zukunft einen Platz als Nummer eins zu ergattern.