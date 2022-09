Ersehntes Wiedersehen

Markus Schreiber/AP Photo/dpa Der israelische Olympionike Shaul Ladany (M. r.), der den Holocaust und auch den Anschlag in München 1972 überlebte, bei einem Besuch in der Gedenkstätte Bergen-Belsen (3.9.2022)

Bergen-Belsen. 54 Holocaustüberlebende und deren Angehörige haben am Sonntag an einer Gedenkveranstaltung auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen in Niedersachsen teilgenommen. In Erinnerung an die mehr als 52.000 Menschen, die von den Nazis in dem KZ in der Lüneburger Heide ermordet worden waren, legten sie Blumen nieder. Zu den Überlebenden zählt auch der 86jährige Olympiaschnelläufer Shaul Ladany, der schon am Sonnabend das Gelände mit Verwandten besuchte (Foto).

Britische Soldaten hatten das KZ am 15. April 1945 befreit. »Überall lagen Leichen«, sagte Esther-Alice Weiszfeiler kurz vor Beginn der Veranstaltung über jenen Tag. Die heute 89jährige erlebte die Befreiung als Elfjährige. Wie die Menschen vom KZ-Personal misshandelt wurden, könne sie nicht vergessen, sagte Weiszfeiler, die in Mähren geboren wurde und heute in Israel lebt. Den knapp 60 Überlebenden war es nach Angaben der Gedenkstätte ein Anliegen, sich nach der langen pandemiebedingten Pause persönlich zu treffen. (dpa/jW)