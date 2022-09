Nachschlag: Ruhe statt Stress

Michele Tantussi/REUTERS Besteht jeden Stresstest: Grünen-Politiker Robert Habeck

Nicht der erste »Stresstest« sei das für Bündnis 90/Die Grünen, weiß ARD-Journalistin Caren Miosga. Die Partei sei im letzten halben Jahr einen »schier unglaublichen Weg gegangen«, etwa wenn ihre Vertreter Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet »zum Teil am lautesten gefordert« haben. So überrascht kann nur sein, wer des Hörens und Sehens nicht mächtig ist – wie lange schon ist »Russland« der Bilderbuchantagonist der moralisch unfehlbaren Grünen? Nun also auch noch die Entscheidung, dass Atomkraftwerke länger als geplant laufen könnten. Von »Reserve« ist die Rede. Im »Tagesthemen«-Bericht ereifern sich die Industrielobbyisten von CSU und FDP, dass Wirtschaftsminister Habeck nicht noch mehr strahlenden Giftmüll produziert. Im anschließenden Interview mit dem Grünen-Politiker macht Miosga nichts anderes. Und der Minister philosophiert über den vermeintlichen Ursprung allen Übels: Putin. Der Zuschauer merkt: Die Protagonisten beherrschen ihren Text. Das beruhigt in stressigen Zeiten. (jg)