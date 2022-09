Ohne große Folgen

Jerod Foster/The Texas Tribune/AP/dpa An der Gesamtlage der »OPEC plus« ändert der Beschluss zur Drosselung im Grunde nichts (Kermit, 19.9.2018)

Die 2016 bis 2017 geschaffene Arbeitsgemeinschaft Erdöl exportierender Länder »OPEC plus« trifft sich seit Beginn der Coronakrise im Frühjahr 2020 alle vier Wochen einmal, um ihre gemeinsame Fördermenge für den nächsten Monat festzulegen. Am Montag war es wieder einmal so weit: In einer Videokonferenz, die von Insidern als »superkurz« eingestuft wurde, einigten sich die Fachminister darauf, im Oktober auf den Stand vom August zurückzukehren.

Das steht wörtlich so in der obligatorischen Presseerklärung. Die Medien übersetzten das, sachlich nicht falsch, als Reduzierung der Fördermenge um 100.000 Barrell pro Tag. »OPEC plus« legt aber Wert auf die Feststellung, dass damit nur die Steigerung um 100.000 Barrel pro Tag – englisch abgekürzt bpd – wegfällt, die im August einmalig für den Monat September beschlossen wurde. Auch das ist sachlich nicht falsch.

So oder so ist der praktische Effekt minimal. 100.000 Barrel pro Tag sind weniger als 0,15 Prozent der derzeitigen globalen Erdölförderung. Der Beschluss der »OPEC plus«-Minister vom Montag sieht eine gemeinsame Fördermenge von annähernd 44 Millionen Barrel pro Tag vor. Das ist jedoch nicht ganz korrekt, weil in dieser Zahl drei OPEC-Mitglieder regelmäßig unberücksichtigt bleiben: Iran, Venezuela und Libyen. Für sie werden wegen der Sanktionen oder im Falle Libyens wegen der bürgerkriegsartigen Lage und seiner stark fluktuierenden Fördermenge keine Quoten – die eigentlich als Obergrenze gedacht sind – festgelegt. Das bedeutet: Die »OPEC plus« hat zwar 23 Mitglieder, aber nur 20 davon sind Gegenstand der monatlich stattfindenden Konferenzen.

Der praktische Effekt ihrer Beschlüsse ist auch deshalb gering, weil die Arbeitsgemeinschaft die festgelegte gemeinsame Fördermenge nur in wenigen Ausnahmefällen – zuletzt im August – erreicht oder gar übertrifft. Nach Ansicht der meisten Experten haben nur Saudi-Arabien und in geringerem Umfang auch die Vereinigten Arabischen Emirate noch Reserven für eine Steigerung.

Dass die Arbeitsgemeinschaft am Montag faktisch eine Senkung ihrer Fördermenge beschließen würde, war seit einigen Wochen mit einem hohen Grad an Wahrscheinlichkeit vorauszusehen: Saudi-Arabien vor allem hatte sich offen genug dafür ausgesprochen, die Emirate hatten sich angeschlossen, einige andere Staaten – Irak, Nigeria, Kasachstan wurden unter anderem genannt – folgten mit mehr oder weniger eindeutigen Verlautbarungen. Medienberichten zufolge, die aber allesamt keine tragfähigen Quellen vorweisen können, hatte sich Russland dagegen ausgesprochen.

An der Gesamtlage ändert der Beschluss vom Montag nichts. Die Länder der »OPEC plus« machen sich Sorgen wegen des relativen Verfalls der Preise für das Produkt, das für die Mehrheit von ihnen die zentrale Voraussetzung für einen wenigstens einigermaßen stabilen Staatshaushalt ist. Nachdem die Ölpreise kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar kurzzeitig über 130 US-Dollar pro Barrel gestiegen waren und im Juni noch einmal 120 US-Dollar erreichten, liegen sie zur Zeit mit Schwankungen zwischen 90 und 96 US-Dollar pro Barrel. Hauptgrund – einige andere Faktoren kommen hinzu – ist die Erwartung einer weltweiten Rezession, die den Bedarf an Erdöl schwer treffen würde.

Der Beschluss vom Montag sieht daher vor, dass der Vorsitzende der »OPEC plus« jederzeit eine Sondersitzung der Fachminister zur Überprüfung der Beschlusslage einberufen kann, wenn er das aufgrund der Marktentwicklung für nötig hält.