Schlechte Noten für Aufholprogramme nach Corona

Uli Deck/dpa Die Lüftung geschieht immer noch durch Öffnen der Fenster: Unterricht in Zeiten von Corona (Stuttgart, 18.9.2020)

Die Bildungsgewerkschaft GEW kommentierte am Dienstag die Ergebnisse der aktuellen Studie »Aufholen nach Corona?« in einer Erklärung:

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) kritisiert die Coronaaufholprogramme von Bund und Ländern mit Blick auf die aktuelle Studie »Aufholen nach Corona?« scharf. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten, dass die Programme ihre Ziele in weiten Teilen verfehlten und zudem sozial unausgewogen seien. »Die Analyse der Aufholmaßnahmen belegt, dass die Fördermittel vielfach nicht dort ankommen, wo sie am dringendsten gebraucht werden, nämlich bei Schulen in schwierigen Lagen und armen Kindern und Jugendlichen. Vielerorts erweist sich die zusätzliche Unterstützung eher als Mittelschichtsprogramm und Ankurbelung des privaten Nachhilfemarkts«, stellte Anja Bensinger-Stolze, Vorstandsmitglied Schule der GEW, am Dienstag in Frankfurt a. M. fest. Weitere Unterstützungsprogramme von Bund und Ländern, etwa das geplante »Startchancenprogramm« für benachteiligte Schulen der Bundesregierung, müssten dringend effizienter, sozial ausgewogener und nachhaltiger gestaltet sein.

Insbesondere benachteiligte Schülerinnen und Schüler würden mit den Coronaaufholprogrammen nicht erreicht. »Wenn – wie vielfach geschehen – Gelder mit der Gießkanne verteilt werden und die Lernangebote freiwillig und additiv gestaltet sind, kommen diese bei benachteiligten Eltern und deren Kindern kaum an. Dies zeigt sich besonders in den Ländern, die ihren Schwerpunkt auf Lernferien legen oder Gutscheine für private Nachhilfe ausgeben«, betonte Bensinger-Stolze.

Erneut werde deutlich, dass der ekla­tante Lehr- und Fachkräftemangel die Achillesferse des Schulsystems sei. (…) »Wenn sich manche Länder auf private Nachhilfeanbieter stützen, liegt das also teilweise an fehlendem Personal in Bildung und Erziehung. Bis heute ist jedoch ein großer Teil der Gelder nicht ausgeschöpft oder abgerufen worden. Außerdem fehlen in vielen Ländern klare Vorgaben, eine ausreichende Datenlage, soziale Verteilungsschlüssel sowie – gesetzlich und pädagogisch untersetzte – Konzepte, um Kinder und Jugendliche gezielt zu fördern«, unterstrich Bensinger-Stolze. (…)

Transparency Deutschland forderte am Dienstag, das Freihandelsabkommen CETA nicht zu ratifizieren:

Die Bundesregierung hat sich laut Medienberichten mit der EU auf Klarstellungen beim Investitionsschutz im Handelsabkommen CETA mit Kanada verständigt. Das Risiko unverhältnismäßiger Schadenersatzansprüche privilegierter Investoren oder einer politischen Lähmung aus Furcht vor kostspieligen Verfahren vor Schiedsgerichten bleibt dennoch erhalten. Denn ob sich die Schiedsgerichte an die Neuinterpretation gebunden sehen, bleibt nach Einschätzung eines juristischen Gutachtens im Auftrag des Umweltinstituts München unklar.

Die Antikorruptionsorganisation Transparency Deutschland fordert daher, dass Deutschland das Handelsabkommen CETA nicht ratifiziert. Denn neben diesen Risiken stellt das Abkommen ein inakzeptables Weiter-so dar: Es fehlen Antikorruptionsklauseln, ein Bekenntnis zu gemeinsamer Geldwäschebekämpfung und die Verpflichtung der Handelsakteure zur Transparenz ihrer Eigentümerverhältnisse. Außerdem lässt das Abkommen jegliche Verbindlichkeit bei der Kohärenz zu anderen Politikbereichen wie etwa Nachhaltigkeit oder Klimaschutz vermissen. (…)