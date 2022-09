»Für Vermieter sind diese Verträge eine Goldgrube«

Markus Scholz/dpa Wenn Wohnen immer mehr zum Luxus wird: Auch in Hamburg steigen die Mieten kräftig (Grindelviertel, 2019)

Die hohe Inflation wirkt sich auch auf dem Mietmarkt aus. Ein Beispiel sind die sogenannten Indexmietverträge, wie es sie etwa in Hamburg gibt. Wie funktioniert dieses Modell?

In Hamburg hat die Zahl der Indexmietverträge in den vergangenen Jahren enorm zugenommen. Wie viele es bereits gibt, darüber hat der Senat nach eigenen Angaben keine genauen Zahlen. Der Hamburger Mieterverein schätzt, dass etwa 80.000 Mieterinnen und Mieter einen solchen Vertrag haben, der in Zeiten hoher Inflation zu deutlich steigenden Kosten führt. Denn die Indexmiete koppelt den Mietpreis an die Veränderungen der Lebenshaltungskosten in Deutschland – und die steigen bekanntermaßen derzeit steil an. Das betrifft in der Hansestadt nun also bereits mehrere zehntausend Haushalte, die aktuell sowieso schon unter hohen Energie- und Lebensmittelpreisen leiden.

Können Sie verdeutlichen, was das im Einzelfall für einen Haushalt bedeuten könnte?

Die Mieten in Hamburg sind ohnehin schon hoch. Wenn eine Familie eine Miete von 1.000 Euro pro Monat hatte und nun für 2022 bis zu acht Prozent pro Jahr mehr zahlen muss, dann lässt es sich leicht rechnen, wie sich das in den kommenden Jahren auswirken könnte. Wir fordern, dass dieses Pro­blem auf der Bundesebene angegangen und ein Verbot der Indexmieten durchgesetzt wird. Auch bei niedriger Inflation gibt es jährliche Mieterhöhungen. Für die Vermieterinnen und Vermieter sind Indexmietvertrag eine wahre Goldgrube, für die Mieterinnen und Mieter bedeuten sie ein zusätzliches Armutsrisiko.

Wirkt sich diese inflationsbedingte Erhöhung auch auf den Hamburger Mietpreisspiegel insgesamt aus, führt somit also zu zusätzlichen Kosten für alle Mieterinnen und Mieter?

So ist es. Je mehr Indexmieten abgeschlossen werden, desto mehr wirken sich diese in Inflationszeiten exorbitanten Erhöhungen auf den Mietenspiegel aus. Und so schlagen sie auch auf die Mieterinnen und Mieter durch, die ganz andere Verträge haben.

Wie reagiert der Hamburger Senat auf das Problem?

Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen haben einen Antrag eingereicht. Darin ersuchen sie den Senat, sich auf Bundesebene für eine Änderung der gesetzlichen Grundlagen bei Indexmieten einzusetzen. Es soll geprüft werden, ob auch im Fall von Indexmieten, wie bei regulären Mieten, eine Kappungsgrenze eingeführt werden kann, heißt es im Antrag. Die sogenannte Kappungsgrenzenverordnung legt fest, dass Mieten innerhalb von drei Jahren in einem angespannten Wohnungsmarkt um nicht mehr als 15 Prozent erhöht werden dürfen. Bislang gilt das jedoch nicht für Indexmietverträge. Aus unserer Sicht reicht es nicht aus, eine solche Regulierung lediglich zu prüfen. Allerdings wurde unser Antrag für ein Verbot abgelehnt.

Auch die Sprecherin für Mieten-, Bau- und Wohnungspolitik der Linken im Bundestag, Caren Lay, pädiert für ein Verbot von Indexmieten. Es brauche eine verschärfte Mietpreisbremse und das Absenken erhöhter Mieten. Wie wird das in Hamburg diskutiert?

Wir als Linke fordern schon lange einen generellen Mietendeckel. Wir haben die SPD und die Grünen damit konfrontiert, dass sie noch in ihrem Bundestagswahlprogramm einen Mietenstopp versprochen hatten. Das haben sie offenbar vergessen. Wir hatten in Hamburg mehrere Anträge dazu gestellt – beide Regierungsfraktionen haben das wiederholt abgelehnt.

Angesichts steigender Mieten und erhöhter Preise für Lebensmittel und Energie: Mit welcher weiteren Entwicklung rechnen Sie, auch bezüglich gesellschaftlichen Widerstands?

All diese Entwicklungen steigern das Armutsrisiko. Wir haben Demos für erschwingliche Mietpreise, eine Initiative strebt nach dem Berliner Beispiel von »Deutsche Wohnen & Co. enteignen« auch in Hamburg einen Volksentscheid an, um Wohnungsunternehmen zu enteignen und Mieten zu senken. Aber die Regierungsfraktionen zeigen sich von all dem bislang unbeeindruckt.