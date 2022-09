Agonie ohne Ende

David W Cerny/REUTERS »Im Stich gelassen«: Pipelinecheck an der slowakisch-ukrainischen Grenze in Velke Kapusany (September 2014)

Die Slowakei leidet unter einer extremen Energiekrise – und die rechte Regierung zerlegt sich. Nach monatelanger Agonie sind am Montag auch die restlichen Minister der neoliberalen Partei SAS zurückgetreten. Parteichef Richard Sulik hatte bereits Ende August seinen Hut als Wirtschaftsminister und Vizepremier genommen. Am Montag folgten ihm Justizministerin Maria Kolikova und – zu Beginn des neuen Schuljahrs – Bildungsminister Branislav Gröhling sowie der parteilose Außenminister Ivan Korcok, der von den Neoliberalen nominiert wurde.

Der Schritt hatte sich in den vergangenen Wochen abgezeichnet. Premier Eduard Heger hatte immer wieder betont, für die Koalition kämpfen zu wollen, aber auch auf die Fortführung der Regierungsgeschäfte mit einem Minderheitskabinett vorbereitet zu sein. Diese Option scheint nun Realität geworden zu sein.

Entzündet hatte sich der Streit an der Person des Finanzministers, Igor Matovic, der auch Vorsitzender der größten Regierungspartei »Gewöhnliche Menschen und Unabhängige Persönlichkeiten« (OLANO) ist, der Regierungschef Heger angehört. Matovic hatte sich als »Antikorruptionsaktivist« einen Namen gemacht und war zwischen 2020 und 2021 auch Regierungschef gewesen. Er gilt jedoch als narzisstischer Medienhampelmann und unberechenbar.

Im Juli brachte Matovic ein »Antiinflationsgesetz« durch das Parlament, das insbesondere Familien bei den extremen Preissteigerungen infolge des Wirtschaftskrieges gegen Russland entlasten sollte. Der neoliberale Koalitionspartner SAS sah die Kosten des etwa 1,2 Milliarden Euro schweren Pakets allerdings nicht gedeckt, Staatschefin Zuzana Caputova legte ihr Veto ein. Der Finanzminister organisierte sich die Unterstützung der Opposition – unter anderem der Faschisten von LSNS – und setzte so das Gesetz gegen die Regierungspartner und die Staatschefin durch.

Seither hing der Haussegen schief. Wirtschaftsminister Sulik und Finanzminister Matovic belästigten den gesamten Sommer über die Bevölkerung mit ihrer Privatfehde, während sich die Horrormeldungen über die sich zuspitzende Energiekrise häuften. Premier Heger kündigte am Freitag an, dass die Gas- und Strompreise im kommenden Jahr um die Hälfte verteuert werden. Der scheidende Wirtschaftsminister Sulik widersprach – die lokalen Medien blicken ratlos auf die chaotische Regierungskommunikation. Sulik und Matovic machen sich gegenseitig für Planlosigkeit verantwortlich – und werfen einander vor, das Land an die Faschisten auszuliefern.

Der Vorsitzende der nicht im Parlament vertretenen Partei Socialisti.sk., Artur Bekmatov, kritisierte am Dienstag gegenüber jW, dass wegen »der Untätigkeit« bereits mehrere große Unternehmen »massenhaft Mitarbeiter entlassen«. Ein Beispiel sei die einzige slowakische Aluminiumhütte in Ziar nad Hronom. Sie musste wegen der hohen Energiekosten endgültig schließen, nachdem »sie monatelang den Staat um Hilfe gebeten hatte«. Bekmatov warnte, dass sich dies über die Pleite von Zulieferern auf Tausende von Arbeitsplätzen bei anderen Unternehmen auswirken könnte. »Indem die Koalition ignoriert, was auf die Slowakei zukommt, lässt sie nicht nur Hunderttausende Menschen im Stich, sondern schafft auch Raum für extremistische Kräfte, die in Krisenzeiten immer mit einer einfachen Agenda erfolgreich waren: der Herstellung von Ordnung«, so Bekmatov.

Im Raum steht nun die Frage, wie es weitergeht. Parteiunabhängige »Experten« sollen die Ministerposten übernehmen, in den kommenden Tagen könnten sie vorgestellt werden. Das Minderheitskabinett wäre aber ohne die permanente Unterstützung der Faschisten handlungsunfähig. Andere Oppositionsparteien fordern ein Misstrauensvotum, vorgezogene Wahlen stehen im Raum – keine guten Aussichten für die Bewältigung der Energiekrise.