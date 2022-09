Parlamentspartei und Straße

Jan Woitas/dpa In der ersten Reihe: Sören Pellmann (Mitte) am Montag auf der Demonstration in Leipzig

Die Kundgebung gegen die Verarmungspolitik der Bundesregierung, die die Partei Die Linke am Montag abend in Leipzig organisiert hat, war kein Triumph. Aber sie war auch kein Fehlschlag. Etwa 5.000 Menschen waren da – das ist für eine Parlamentspartei, die sich als organisierende Kraft auf der »Straße« vor langer Zeit verabschiedet hat, nicht wenig. Gregor Gysi freute sich zu Beginn seines Redebeitrages denn auch darüber, dass die Partei »endlich wieder in der Lage ist, solche Kundgebungen zu organisieren«.

Der vorläufig wichtigste Ertrag des Abends ist der Nachweis, dass sich die von allerlei Medien und »linken« bzw. linksliberalen Gegnern der Veranstaltung herbeigeredete »Querfront« (in der Form einer auf irgendeiner Ebene »gemeinsamen« Mobilisierung von Linkspartei und rechten Organisationen) in der Praxis als der ausgedachte Popanz erwiesen hat, der er ist: Hätte die Leipziger Versammlungsbehörde die deutlich kleinere Kundgebung der »Freien Sachsen« nicht in der direkten Nachbarschaft zu der Linke-Versammlung genehmigt, wäre ein personelles oder inhaltliches Vordringen der politischen Rechten in den Versammlungs- und Demonstrationsraum der Linken zu keinem Zeitpunkt zu befürchten gewesen. Und auch so war das kein Thema. Zudem erwies sich die Behauptung, der Montag sei als Demonstrationstag »rechts besetzt«, in der Praxis in einem Bundesland mit einer überdurchschnittlichen und kontinuierlichen Mobilisierung von rechts als unhaltbar: Der Tag lässt sich offenbar »zurückerobern«.

Freilich wird die Debatte über die Zulässigkeit von linken »Montagsdemos« fortgesetzt werden – darauf deutet etwa die direkt nach dem Ende der Versammlung in Umlauf gesetzte Behauptung hin, es sei »die Antifa« gewesen, die der Partei »den Arsch gerettet« habe. Grotesk ist dieser Spin auch deshalb, weil das linksliberal-antideutsche Milieu, das in Leipzig im Kostüm der »Antifa« auftritt, bei der Versammlung auf dem Augustusplatz vor allem durch Abwesenheit auffiel. Die Initiative für die Sitzblockaden, mit denen schließlich der Umzug der »Freien Sachsen« aufgehalten wurde, hat die linke Demonstration, die nach 20 Uhr durch die Leipziger Innenstadt lief, nicht beeinträchtigt, aber eben auch nicht ermöglicht.

Abgesehen davon, zeigt ein genauerer Blick auf die Kundgebung vom Montag abend, dass die Linkspartei bei dem Versuch, »endlich wieder« solche Kundgebungen zu organisieren, in den nächsten Wochen mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben dürfte. Die zu kleine und niedrige Bühne, die wirkte, als habe man mit höchstens 250 Teilnehmern gerechnet, und die schlechte Akustik sind da eher – wenn auch für die organisatorische Seite symptomatische – Petitessen. Die wesentlichere Frage ist, welchen mobilisierenden Sog die Partei überhaupt entwickeln kann. Und die ist nach Leipzig weiter offen.

Annähernd die Hälfte der mobilisierten Teilnehmer vom Montag abend dürfte dem Augenschein nach nämlich auf das Konto von linken und linksradikalen Gruppen und Organisationen gehen, unter denen allenfalls der Studierendenverband SDS, der stark vertreten war, in einer direkten Verbindung mit der Linkspartei steht. Rechnet man noch die im Leipziger Raum mobilisierten Parteimitglieder sowie die in nicht geringer Zahl angereisten Partei- und Fraktionsangestellten heraus, dann dürften höchstens 1.500 bis 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu dem Personenkreis gehört haben, den die Partei eigentlich ansprechen will: Menschen, die von der Teuerungswelle und der Politik der Bundesregierung auf die Straße getrieben werden. Und das ist für eine publizistisch so präsente Veranstaltung in einer Großstadt dann doch ein bisschen wenig.

Auffällig war auch die Distanz zwischen diesem Personenkreis und den Teilnehmern mit Verbindung zur Linkspartei bzw. zur linken »Szene«. Als die Demonstration begann, blieben diese Menschen fast durchweg auf dem Augustusplatz zurück und gingen nach Hause, während die organisierten Parteigänger von Die Linke und die diversen linken Organisationen sich blockweise einreihten. Der Weg hin zu Demonstrationen wie jenen gegen die Hartz-Gesetze, an die Sören Pellmann laut seiner Rede vom Montag anknüpfen möchte, dürfte kompliziert sein.

Inhaltlich wurde in den Reden auf der Kundgebung überwiegend das geboten, was zu erwarten war: Die Partei versucht weiter, im Kontext der Proteste gegen die Teuerung das Thema des gegen Russland geführten Wirtschaftskrieges auszuklammern und eine direkte Auseinandersetzung mit der Politik der Bundesregierung gegenüber der Ukraine und Russland zu vermeiden. Die Forderungen, die Pellmann in seiner Rede vortrug und die die anderen Redner variierten, hatten einen strikt sozialpolitischen Bezug: »weg mit der unsozialen Gasumlage«, »her mit dem gesetzlichen Deckel auf Gas- und Strompreise«, Übergewinnsteuer, »ein wirksames Entlastungspaket«, »Lebensmittelpreise runter«. Jene Genossin, die vermutlich die Vorgaben des Karl-Liebknecht-Hauses missachtet und zum Zusammenhang von Krieg, Sanktionspolitik und Teuerungskrise gesprochen hätte, war zuvor ausgeladen worden.