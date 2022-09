Kay Nietfeld/dpa Am Dienstag haben die Beratungen über den Haushalt 2023 im Bundestag begonnen

Am Dienstag hat der Bundestag seine Beratungen über den Haushalt für das kommende Jahr begonnen. Im Mittelpunkt stand die vom Finanzministerium verteidigte Rückkehr zur Schuldenbremse. Diese Regel, die seit 2020 wegen der Coronapandemie ausgesetzt worden war, sei kein »Fetisch«, sagte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Florian Toncar (FDP), sondern eine »Bestimmung«. Die Regelung sei mit Zweidrittelmehrheit von Bundestag und Bundesrat beschlossen worden und »verdiene Respekt«.

Toncar erklärte, die Schuldenbremse sei zur Bekämpfung der derzeitigen Inflation notwendig. Anstelle der bisherigen »expansiven Fiskalpolitik« sei inzwischen eine »planvolle Rückkehr zu sinkenden Defiziten« erforderlich. Toncar verwies darauf, dass das von der Bundesregierung geplante dritte sogenannte Entlastungspaket ohne neue Schulden finanziert werden könne.

Tatsächlich sieht der Etatentwurf von Finanzminister Christian Lindner (FDP) für 2023 eine Neuverschuldung von lediglich 17,2 Milliarden Euro vor – was einen deutlichen Rückgang gegenüber den beiden Vorjahren darstellt, in denen es wegen der Coronapandemie dreistellige Milliardenbeträge waren (2021: 215 Milliarden Euro, 2022: 138 Milliarden Euro). Dementsprechend soll bei den Gesamtausgaben kräftig gekürzt werden. So sieht der Entwurf für das kommende Jahr Ausgaben in Höhe von 445,2 Milliarden Euro vor. Das sind rund 50,6 Milliarden Euro oder 10,2 Prozent weniger als in diesem Jahr. Damit die Rechnung aufgeht, hat Lindner mehreren Ministerien Kürzungsvorgaben gemacht. In sieben Einzelplänen steht jetzt weniger Geld zur Verfügung, 3.000 Stellen sollen zudem »eingespart« werden.

CSU-Finanzpolitiker Sebastian Brehm warf Lindner vor, der Haushalt sei eine »reine Mogelpackung«. Die echte Neuverschuldung liege bei 78 Milliarden Euro, sagte er und verwies auf entsprechende Zahlen des Bundesrechnungshofes. Die Bundestagsfraktion der Partei Die Linke warf der Ampelkoalition vor, zuwenig gegen die explodierenden Energiekosten zu tun. Linke-Abgeordnete Gesine Lötzsch forderte, krisenbedingte Sondergewinne von Konzernen müssten mit einer eigenen Steuer abgeschöpft werden.