»Ich lasse mich nicht mundtot machen«

Mike Schmidt/imago images Wie notwendig sie sind, hat Corona gezeigt – belohnt werden sie dafür nicht: Streik für bessere Arbeitsbedinungen im Gesundheitswesen in Berlin

Sie haben Ende Juli in einem Artikel der Taz öffentlich die Umsetzung des Tarifvertrags »Entlastung« beim Klinikkonzern Vivantes kritisiert. Wie wurde darauf reagiert?

Ich wurde zu einem Personalgespräch eingeladen, das Mitte August stattfand. Darin wurde ich gefragt, ob ich mich so geäußert hätte wie in dem veröffentlichten Artikel dargestellt. Ich habe das bestätigt. Vivantes hat es offenbar nicht gepasst, wie ich in dem Bericht zitiert wurde, denn daraufhin wurde eine Abmahnung gegen mich ausgesprochen. Damit haben sie einen Fehler gemacht: Ohne diese Abmahnung wäre der Artikel wahrscheinlich eher untergegangen, doch durch diese Reaktion erfährt die Angelegenheit wieder mehr Aufmerksamkeit.

Wie begründet Vivantes diesen Schritt?

Sie behaupten, ich hätte nicht die Wahrheit gesagt. Mir wird angekreidet, ich würde meinen Arbeitgeber in der Öffentlichkeit schlechtmachen. Doch sie machen sich mit dieser Aktion nun selbst schlecht. Die Berichterstattung über Vivantes wäre dann positiv, wenn sie den Tarifvertrag Entlastung und den bei den Tochtergesellschaften ordentlich umsetzen würden.

Wie haben Sie, wie haben Ihre Kolleginnen und Kollegen auf die Abmahnung reagiert?

Ich habe eine Gegendarstellung geschrieben. Verdi hat an Vivantes geschrieben und gefordert, die Abmahnung zurückzunehmen. Zudem wurde am vergangenen Donnerstag eine Pressemitteilung verschickt. Mich haben viele Solidaritätsbekundungen von Kolleginnen und Kollegen und aktiven Gewerkschaftern erreicht. Denn diese Abmahnung hat nichts mit meiner Arbeit zu tun, sondern mit meiner gewerkschaftlichen Aktivität. Daher stehen die Kolleginnen und Kollegen auch hinter mir.

Es gab bereits viel Kritik und auch Proteste gegen die schleppende Umsetzung des Tarifvertrags. Was haben Sie kritisiert?

Vivantes wirbt seit Anfang des Jahres mit dem Tarifvertrag, dabei ist jeder Schritt der Umsetzung sehr mühselig. So ist das Punktesystem für belastete Schichten zwar eingeführt worden und zeigt an manchen Stellen auch positive Wirkung – an anderen jedoch nicht. Die Belastung der Beschäftigten wird nun minutengenau festgehalten. Es werden »Freizeitpunkte« für belastete Schichten vergeben – doch das eigentliche Ziel sind nicht freie Tage, sondern eine gute Besetzung. Niemand wollte mit »belasteten« Schichten Freizeitpunkte sammeln. Wir haben für einen guten Personal-Patienten-Schlüssel gekämpft, um nicht mehr unter schlechten Bedingungen arbeiten zu müssen. Das ist ein Knackpunkt, der nicht so richtig ankommt.

Nach wie vor können Bereiche wie Kreißsäle und Rettungsstellen wegen der unzureichenden Finanzierung nicht kostendeckend arbeiten – es herrscht dramatische Unterbesetzung. Da hat sich durch den Tarifvertrag nichts geändert, obwohl sich gerade dort besonders für den Entlastungstarifvertrag eingesetzt wurde. Hier ist die Politik gefragt: Es sind vor allem diese Bereiche, die kostendeckend refinanziert werden müssen. Was auch nicht funktioniert, ist die Umsetzung der Eingruppierungen beziehungsweise Gehaltsangleichung bei den Vivantes-Tochtergesellschaften. Es ist skandalös, wie da jetzt um die Umsetzung des Tarifvertrags gefeilscht wird. Im letzten Jahr hatten wir noch den Streik als Druckmittel, jetzt bleibt uns nur die Öffentlichkeit.

Wie reagieren Kolleginnen und Kollegen auf die schleppende Umsetzung?

Wer überlastet ist, geht – wodurch die Personalnot noch größer wird. Dieser Teufelskreis hört nicht auf. In der Rettungsstelle beispielsweise kann man aber keine Betten sperren oder einfach die Tür zumachen. Da muss mehr Personal hin. Wir kämpfen also weiter – was sollen wir anderes machen?

Wie wird sich Abmahnung auf Ihre künftige Arbeit auswirken?

Der Umgang mit der Abmahnung kostet Zeit, die ich eigentlich nicht habe. Das nervt. Die Reaktion von Vivantes zeigt mir aber, dass ich etwas richtig gemacht habe. Ich lasse mich nicht mundtot machen. Es ist mein Recht, meine Meinung zu äußern und mich gewerkschaftlich zu organisieren. Davon lasse ich mich auch nicht abbringen.