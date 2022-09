Glück für den Steinadler

Sirotti/IMAGO Noch 1:34 Minuten: Primoz Roglic (l.) jagt Remco Evenepoel (4.9.2022)

Bei der 77. Auflage der Vuelta a España ist noch keine Vorentscheidung gefallen, im Gegenteil. Es ist spannend, überaus abwechslungsreich, täglich wird hinreißender Radsport geboten. Mit einer flachen 190 Kilometer langen Etappe nach Tomares, einem Vorort von Sevilla, wird am heutigen Dienstag die alles entscheidende dritte Rennwoche eingeläutet.

Während der ersten Etappen dominierte der erst 22jährige Belgier Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) das Geschehen nach Belieben. Beim Einzelzeitfahren vorigen Dienstag nach Alicante unterstrich er seine momentane Überlegenheit: Mit einem souveränen Sieg hängte er seinen ärgsten Widersacher im Gesamtklassement, den Vorjahressieger Primoz Roglic (Jumbo-Visma), weiter ab und verwies ihn mit ansehnlichen 48 Sekunden Rückstand auf Rang zwei. Dabei gilt der zehn Jahre ältere Slowene als einer der weltbesten Spezialisten. Damit endete eine beeindruckende Serie: Bisher konnte Roglic bei allen Teilnahmen an der Spanienrundfahrt seit 2019 das Zeitfahren gewinnen.

Jetzt hatte er also, auf der zehnten Etappe der Vuelta 2022, seinen Meister gefunden. Alles schien hervorragend für Evenepoel zu laufen. Bis zur zwölften Etappe am vorigen Donnerstag: Während einer im Grunde unproblematischen Abfahrt rutschte der Träger des Maillot Rojo in einer Kurve weg, stürzte und zog sich schmerzhafte Hautabschürfungen zu. »Nur mein Bein hat es ein bisschen erwischt. Ich denke, meinem Rad geht es schlechter als mir. Es war sehr glatt. (…) Ich wollte innen durch, aber ich habe es übertrieben«, sagte Evenepoel im Ziel.

Angesichts der am Wochenende anstehenden brutalen Bergetappen sollte es richtig interessant werden. Ursprünglich hatte Sonntag sogar der bisher höchste Pass, der je bei den Grand Tours gefahren wurde, auf dem Programm gestanden: Bis auf 2.805 Meter sollte in der Sierra Nevada mit dem Rad gefahren werden. Zum Glück für Steinadler, Wacholder und Co. protestierten Umweltinitiativen gegen diese irrsinnige Rekordjagd. Die Etappe wurde in der Höhe auf »nur« 2.512 Meter am Hoya de la Mora, der höchstgelegenen Passstraße Europas, verkürzt. Das sollte reichen, um dem bisherigen Dominator aus Belgien auf den Zahn zu fühlen.

Bereits am Sonnabend, hinauf zur 1.820 Meter hoch gelegenen Bergankunft auf der Sierra de la Pandera, konnte sich Primoz Roglic für die Zeitfahrniederlage revanchieren. Auf die Sekunde genau egalisierte er den Rückstand vom Dienstag. Und sein Widersacher im Roten Trikot des Gesamtführenden sah das erste Mal während dieser Spanienrundfahrt wirklich angeschlagen aus, klagte anschließend über schmerzhafte Sturzfolgen. Alles wartete gespannt auf die Königsetappe am Tag darauf. Und erneut hatte Evenepoel den Attacken nichts entgegenzusetzen, musste kurz vor dem Ziel abreißen lassen. Mit scheinbar letzter Kraft kämpfte er sich dann aber doch noch recht hurtig den Berg hinauf und verringerte seinen Rückstand auf lediglich 15 Sekunden.

Aus Roglics Sicht zu wenig Ertrag für den betriebenen Aufwand. Natürlich hat er sich damit als Evenepoels großer Herausforderer in Stellung gebracht. Noch 1:34 Minuten Rückstand sind aufzuholen. Auf den abschließenden sechs Etappen wird sich zeigen, ob der junge Belgier den Strapazen einer dreiwöchigen Grand Tour gewachsen bleibt. Der Gesamtführende zeigt sich gelassen – bislang.