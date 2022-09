Länger arbeiten bedeutet Verschleiß

Boris Roessler/dpa Kundgebung der Gewerkschaften am 1. Mai 2022 in Frankfurt am Main

In den nächsten Jahren dürfte der Mangel an Fachkräften infolge des demographischen Wandels zunehmen – mit erheblichen Folgen für Sozialkassen und gesellschaftlichen Wohlstand. Angesichts dieser Herausforderungen verlangen Wirtschaftsvertreter sowohl eine längere Lebens- als auch eine längere Wochenarbeitszeit. Das ist der falsche Weg, zeigt eine Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung.

Die Arbeitszeit pauschal verlängern zu wollen, könne das genaue Gegenteil bewirken und die Engpässe bei Fachkräften verschärfen, heißt es in der am 30.August veröffentlichten Studie. Lange Arbeitszeiten erhöhten nicht nur die Fehleranfälligkeit, sondern »auch Erschöpfung und Unfälle nehmen zu«. Stress könnte zudem den Krankenstand wachsen lassen. Das Ergebnis wäre eine geringere Produktivität und Leistung, warnten die Studienautoren Eike Windscheid und Yvonne Lott. Letztlich drohten auch komplette Ausfälle, »aus Gründen des Verschleißes« oder wegen »Vereinbarkeitsproblemen«.

Für die verbliebenen Beschäftigten könnte auf diesem Weg die Belastung noch einmal zusätzlich steigen – und den Trend verstärken, künftig nur noch in Teilzeit arbeiten zu wollen. In der Pflege lasse sich dieses Muster längst beobachten, heißt es in der Studie; und das würde den Fachkräftemangel noch einmal verschärfen.

Ein ähnliches Phänomen stellte der Marburger Bund unter Klinikärzten fest. Mitte August präsentierte der Verband die Ergebnisse einer Umfrage unter rund 8.500 angestellten Medizinern. Ein Viertel von ihnen erwägt demnach, den Beruf zu wechseln, und begründet wird das unter anderem mit einer hohen Arbeitsbelastung. Die Wochenarbeitszeit liege »im Mittel deutlich über 50 Stunden«; jeder fünfte gab an, mehr als 60 Stunden in der Woche arbeiten zu müssen.

Unter den Ärzten steigt auch der Anteil derer, die einen Teilzeitvertrag haben. Im Jahr 2019 lag er noch bei 26 Prozent, inzwischen liegt er bei 31 Prozent angestiegen. Im Jahr 2013 arbeiteten lediglich 15 Prozent in Teilzeit. Die reduzierte Wochenarbeitszeit entspreche aber nicht der tatsächlichen, Überstunden und Bereitschaftsdienste kämen noch hinzu. »Durch Teilzeit stellen Beschäftigte also oft nur sicher, dass sie wenigstens einen Tag in der Woche regelmäßig frei haben«, heißt es in den Ergebnissen der Umfrage.

Vor diesem Hintergrund plädieren die Forscher der Hans-Böckler-Stiftung für ein Umdenken. Bessere Arbeitsbedingungen könnten dazu führen, dass Beschäftigte aus Teilzeit wieder in Vollzeit wechseln oder dass Menschen wieder in ihren Stammberuf zurückkehren. Allein in den Bereichen Alten- und Krankenpflege könnten sich mindestens 300.000 Fachkräfte eine Rückkehr in Vollzeit vorstellen, so die Forscher, wenn die Arbeitsbedingungen verbessert würden.

Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren zu können, das gehört dazu. In vielen Familien mit Kindern wollen beide Elternteile einer Erwerbsarbeit nachgehen, doch oft ist das noch immer nicht möglich. Ein Elternteil, meist die Mutter, muss sich dann damit begnügen, nur wenige Stunden in der Woche arbeiten zu können. Für die Forscher ist es deshalb geboten, die Quote dieser »kurzen Teilzeit« zu reduzieren und mehr »vollzeitnahe« anzubieten. Ein wichtiges Instrument dafür seien die »Wahlarbeitszeiten«, bei denen Beschäftigte auf deren Dauer und Lage Einfluss nehmen können.

Die Coronapandemie hat einen weiteren Ansatz für eine erfolgreiche Fachkräftesicherung in den Fokus gerückt: die Gesundheit der Beschäftigten schützen. Im Betrieb müssten arbeitsbezogene Belastungen identifiziert werden, damit sie abgebaut werden können. Um die Leistung erfahrener Beschäftigter zu erhalten, sei es darüber hinaus auch notwendig, Arbeitsplätze altersgerecht zu gestalten.