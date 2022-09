Drei Jahre später

M.Czapski/snapshot-photography/imago Die Belegschaft des Berliner Hostels kämpfte jahrelang (hier gegen das Outsourcing älterer Kollegen, 18.1.2022)

Das Arbeitsrecht nennt es »unternehmerische Freiheit« – die Möglichkeit für »Arbeitgeber« laufende Betriebe unabhängig von ihrer ökonomischen Lage und der Anzahl an Beschäftigten nach Belieben stillzulegen. Ende August 2019 war der Belegschaft des Wombat’s Hostels in Berlin-Mitte nach viereinhalb Jahren Arbeitskampf genau dieses Schicksal zuteil geworden. Es sei der letzte Akt einer Eskalationsspirale gewesen, erklären die ehemaligen Beschäftigten Ruth Kreutzer und Raphael Kamps im Gespräch mit jW. Beide hatten den Arbeitskampf über die gesamte Zeit begleitet und gestaltet. Entschlossenheit und eine gute Einbindung in die Belegschaft sähen sie als die Grundsteine ihres Erfolgs. Sowohl die Gründung eines Betriebsrats samt Wiederwahl wie auch die Anbindung an den Brachentarifvertrag des Hotel- und Gaststättengewerbes war zuvor nie den Beschäftigten eines Hostels gelungen. Den beiden Gewerkschaftsaktivisten zufolge sei den Geschäftsführern damals kein anderes Mittel mehr geblieben, um die kämpferische Belegschaft loszuwerden und zu verhindern, dass das positive Beispiel von sich selbst organisierenden Hostel-Kollegen Schule machte.

So ist der Kampf ums Wombat's Hostel heute ein Symbol dafür, was alles möglich ist, wenn sich eine Belegschaft zusammentut. Gleichzeitig steht es aber auch exemplarisch für die Übermacht des Kapitals und dessen rechtlichen Spielraum, der es zulässt, Betriebsschließungen als Instrument für die Ausschaltung organisierter Belegschaften einzusetzen. Sebastian Riesner ist heute Chef der Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) in Berlin. Er betreute damals den Konflikt um das Hostel. In einer Einschätzung, die jW vorliegt, kommt er zu dem Schluss: »Nach dem zunächst guten Auftakt im Wombat’s hat es zwar einige Nachfragen von Beschäftigten anderer Hostels gegeben. Zu Betriebsräten oder gar einer Tarifbindung ist es allerdings nicht gekommen.« Die Gründe seien in der Härte, mit der die Auseinandersetzungen geführt wurden, und der letztendlichen Schließung zu finden. Das hätte Leute abgeschreckt.

Seit der Stillegung des Wombat’s Hostels steht die Immobilie in der Alten Schönhauser Straße 2 ungenutzt da. Im April dieses Jahres besetzten Aktivistinnen und Aktivisten kurzzeitig das Haus, um auf den Leerstand aufmerksam zu machen. Sie forderten mindestens eine Zwischennutzung als selbstverwaltete Geflüchtetenunterkunft. Im Mai musste dann auch noch das Café Tinmans ausziehen, nachdem ihm der Mietvertrag nicht verlängert worden war. Geplant ist, dass an dem Standort das Berlin-Flagship der global stark expandierenden Hotelleriemarke Selina eröffnet. Allerdings ist eine Inbetriebnahme bereits 2018 angekündigt und seitdem immer wieder verschoben worden. Zuletzt war die Eröffnung für das dritte Quartal dieses Jahres geplant. Laufende Renovierungsarbeiten sind zwar erkennbar, doch eine Realisierung im September scheint unwahrscheinlich.

Die Politik schenkt der Situation derweil kaum Beachtung. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen verweist auf die Zuständigkeit des Bezirks. Vom Bezirksamt Mitte erfuhr junge Welt wiederum nur, dass es sich bei der Immobilie um Gewerbe handele und somit keine Zweckentfremdung vorläge. Solange alles in rechtlichen Bahnen verläuft, sieht man offenbar keinen Handlungsbedarf. Darauf wies auch Niklas Schenker am 28.8. gegenüber jW hin: »Der mittlerweile dreijährige Leerstand des Wombat's Hostels ist wirklich ein Skandal. Es ist ein echtes Versäumnis, dass hier nicht konsequenter gegen den Leerstand vorgegangen wird.« Schenker ist Sprecher für Mieten und Wohnen der Fraktion der Partei Die Linke im Abgeordnetenhaus. Er bemängelt aber auch fehlende gesetzliche Regelungen, um gegen gewerblichen Leerstand vorgehen zu können. Geht es nach den Gewerkschaftern Ruth Kreutzer und Raphael Kamps hätte es gar nicht erst zum Leerstand kommen müssen. Sie halten es auch rückblickend nicht für unrealistisch, dass im Moment des Verkaufs eine Überführung des Betriebs in die Hände der Beschäftigten möglich gewesen wäre. »Zu dem Zeitpunkt war Enteignung in aller Munde. Da hätte sich jemand einschalten müssen. Das hat halt niemand gemacht. Wir waren offenbar zu klein und zu unbedeutend und die Enteignung eines Unternehmens aufgrund von Union Busting zu radikal.«