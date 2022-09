Vom Donner gerührt

Jan Huebner/IMAGO Rein ins Leben: Marteria erobert Berlins Waldbühne (4.9.2022)

Marteria ist vom Publikum, vom Abend, den es ihm beschert, beeindruckt. Er ruft: »Waldbühne, was hast du mit mir gemacht / Man kann uns alles nehmen / Nur nicht diese Nacht.«

Anderthalb Stunden zuvor hat der Rostocker Rapper das Konzert mit dem autobiographischen Stück »Verstrahlt« begonnen. Darin geht es zunächst um die elterliche Wohnung. »Porzellan aus Meißen« auf dem Esstisch, der Vater hatte außer Weintrinken wenig zu tun, die Mutter verbrachte viel Zeit mit »Serviettenfalten«. Nach diesen Hinweisen auf organisierte Langeweile mehren sich Anzeichen für eine Zuspitzung. Der »Sittich im Käfig« stirbt, der »elektrische Kamin« geht aus. Marteria ist bereit für eine Veränderung, es braucht bloß noch einen Anlass. Er findet ihn, beschreibt ihn wie den Beginn eines galanten Abenteuers: »Plötzlich steht sie da.« Es könnte es sich um eine Frau handeln, Marteria singt: »Sie hat mich befreit / Denn mein Aquarium war zu klein.« Doch kann »sie« genauso für den Moment stehen, in dem Marteria zum ersten Mal HipHop gehört, ein Bier getrunken, einen Joint geraucht hat.

Die Musik, das Getränk, die Substanz – sie könnten ihn auch zu der Erkenntnis gebracht haben, die er in »Bengalische Tiger« so beschreibt: »Wir müssen raus hier.« Raus aus einem Leben, das in Marterias Fall zunächst aus viel Fußballspielen in Jugendmannschaften von Hansa Rostock bestand, dann aus Reisen um die Welt, für Modeljobs. Erst danach entschied er sich für die Musik. Seinen Entschluss danken ihm am Sonntag abend 16.000 Besucherinnen und Besucher in der ausverkauften Berliner Waldbühne.

Während Marteria sich an sie wendet, bewegen sich rechts und links von ihm zwei Männer mit Kameras. Mit Hilfe tänzerischer Fähigkeiten gelingt es ihnen dranzubleiben, an dem höchst beweglichen Künstler. Und Bilder aufzunehmen, die auf sechs mehrere Fußballtore großen Bildschirmen gezeigt werden. So kann auch jemand, der nicht vor der Bühne steht, sondern 250 Stufen höher, am Beginn der Treppe, die ergriffenen Blicke Marterias sehen, seine Bartstoppeln begutachten, einzelne Schweißtropfen auf seiner Stirn zählen. Ein Gitarrist, ein Schlagzeuger, mehrere Keyboader stehen auf der Bühne, aber sie bleiben im Hintergrund.

Den Musikern auf die Finger zu schauen würde die Aufmerkamkeit von Marterias Gesten ablenken. Der Mann wird einfach nicht müde, sich für den Abend zu bedanken. Er steht, wenn er gerade nicht zu rappen hat, wie vom Donner gerührt da. Schwer angerührt. Als könnte er die Wucht des Ereignisses nicht fassen. An den Reaktionen des Publikums wiederum kann man erkennen, dass es Marteria alles glaubt, seine Worte, die Gesten. Dazu passt, dass viele Zuschauer einen immensen Aufwand betrieben haben, um Marteria zu sehen. Jackson aus Belo Horizonte in Brasilien zum Beispiel. Erst flog er über den Atlantik, dann schlief er ein paar Tage im Wald. Marteria holt ihn auf die Bühne. Er reicht dem jungen Mann das Mikrofon für eine Ansprache.

Der Moment ist toll, der ganze Abend voll mit tollen Momenten. Am nächsten ist Campino von den Toten Hosen beteiligt. Marteria trägt mit dem Sänger der Toten Hosen Gedanken über »Scheißossis« und »Scheißwessis« vor, Erfolgsgeschichten inklusive: »Der Osten erobert die Welt / Rammstein, Tokio Hotel / Die Prinzen, Finch, Kraftklub, Tretti.« Reizvoller sind allerdings andere Stücke. Viele erzählen von Menschen, deren Jugend, wie die der »Bengalischen Tiger«, nicht lange genug zurückliegt, um sie vergessen zu haben. Man kann ihnen nicht widerstehen.