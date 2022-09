Alle Fragen offen

Ilya Naymushin/REUTERS Einem Gas- oder Ölboykott Russlands wurden »schädliche Auswirkungen auf Europa und andere Teile der Welt« vorausgesagt

Die G7 – eine Arbeitsgemeinschaft der sieben wirtschaftsstärksten imperialistischen Staaten der Welt – hat am Freitag angekündigt, dass sie einen weltweit wirkenden »Preisdeckel« für Rohöl und Raffinerieprodukte aus Russland erzwingen will. Damit hat sich in einem mehrere Monate dauernden Prozess die US-Regierung gegenüber ihren Verbündeten durchgesetzt. Das ist insbesondere ein persönlicher Erfolg für Finanzministerin Janet Yellen, die sich seit April öffentlich und deutlich für dieses Vorgehen eingesetzt hat. Auf der Seite der Bedenkenträger und Bremser gegen diese Idee profilierte sich an erster Stelle der deutsche Ampelkanzler Olaf Scholz.

Manche Linke interpretieren die aktuelle Entscheidung als neuerlichen Beweis ihrer These, dass die europäischen Regierungen »Vasallen« der USA seien. Das versimpelt jedoch die Realität und führt in der Konsequenz leicht zu einer Argumentation, die das Wesen der mit den USA verbündeten imperialistischen Staaten verkennt und beschönigt. Grundsätzlich ist das Verhalten dieser Staaten weder moralischer und rechtmäßiger noch vernünftiger als das der USA.

Yellen hat ihr Drängen auf eine Politik des »Preisdeckels« aus einer im Grunde vernichtenden Kritik an der Sanktionsstrategie der EU hergeleitet. Das, wovor sie seit April gewarnt hat, ist vollständig eingetreten. Das heißt jedoch nicht automatisch, dass ihre Alternative besser ist. Diese Frage ist unabhängig davon zu diskutieren.

Voraussehbare Folgen

Europa müsse mit seinen Boykottmaßnahmen gegen russische Energieträger vorsichtig sein, riet Yellen zum Beispiel am 21. April während einer Pressekonferenz am Rande der Frühjahrstreffen des Weltwährungsfonds und der Weltbank – zwei der wichtigsten Instrumente der globalen Dominanz des imperialistischen Westens. Ein sofortiges Einfuhrverbot der EU für Erdgas und Erdöl aus Russland werde »eindeutig zum Anstieg der Preise auf dem Weltmarkt führen« und »schädliche Auswirkungen auf Europa und andere Teile der Welt« haben. Dazu gehöre die Gefahr steigender Preise unter anderem auch für Lebensmittel und Düngemittel. Das werde »dazu führen, dass mehr Menschen hungern, die Inflation weiter anheizen und die steuerlichen Voraussetzungen der Regierungen beeinträchtigen«. Auf der anderen Seite werde die Sanktionsstrategie der EU aber nicht die erwarteten negativen Auswirkungen für Russland haben, weil dieses von den steigenden Preisen profitieren werde.

All das trat wirklich ein und war von Anfang an voraussehbar. Die EU und Großbritannien haben die Folgen billigend in Kauf genommen. Ihre Rechtfertigung: Schuld an den Sanktionen sei ausschließlich Russland, also sei nur Russland auch für die Folgen verantwortlich.

Mittel zum Zweck

Mit dem außergewöhnlich langen, viele Fragen berührenden Kommuniqué der G7-Konferenz auf Schloss Elmau vom 28. Juni wurde zum ersten Mal die gemeinsame Absicht erkennbar, auf einen »Ölpreisdeckel« hinzuarbeiten. Einen konkreten Plan dafür gibt es aber auch mit dem Beschluss vom Freitag noch nicht, der über die Ebene einer zeitlich unbestimmten Absichtserklärung nicht hinausgeht.

Der Grundgedanke baut darauf auf, dass Europa – begründet hauptsächlich in der Geschichte der kolonialistischen und imperialistischen Seemacht Großbritannien – ein nahezu absolutes Monopol auf dem Gebiet der Schiffsversicherungen hat. Als Teil des am 3. Juni verkündeten sechsten Sanktionspakets der EU ist es europäischen Schiffsversicherern und anderen Finanzdienstleistern generell untersagt, an russischen Seetransporten mitzuwirken. Dieses Verbot soll aber erst nach einer Übergangszeit von sechs Monaten konsequent angewandt werden. Das »Preisdeckel«-Konzept sieht eine bedingte Lockerung des Verbots vor, sofern Russland einen noch festzulegenden Preis pro Barrel nicht überschreitet. Das bürdet den betroffenen europäischen Unternehmen unter Strafandrohung eine verantwortliche Kontrollfunktion auf, die sie unmöglich wahrnehmen können. Entsprechend stark ist die Kritik aus diesen Branchen.