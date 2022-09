Debakel für die Linke

Rodrigo Garrido/REUTERS Euphorie bei der Rechten, die gestärkt aus der Volksabstimmung hervorgeht (Valparaíso, 4.9.2022)

Die chilenische Rechte jubelt. Als am Sonntag klar war, dass der progressive Verfassungsentwurf von einer deutlichen Mehrheit abgelehnt wurde, kannte die Euphorie keine Grenzen mehr. In Autokorsos zogen die Gegner eines Neubeginns durch die Hauptstadt Santiago, auf in sozialen Medien geteilten Videos sind Hunderte Menschen mit der chilenischen Fahne zu sehen, die ausgelassen hüpfend singen: »Wer nicht hüpft, ist Kommunist.« Es ist lange her, dass der Rechten in Chile nach feiern zumute war. Spätestens seit der sozialen Revolte 2019 befand sich die Linke in der Offensive. Damit ist es jetzt vorbei.

Als Erklärung für das Wahlergebnis darf nicht ausreichen, dass die großen Medien vor allem den Gegnern des Verfassungsentwurfs Sendezeit einräumten. Ebensowenig, dass mit Hilfe einer breit angelegten Kampagne in den sozialen Netzwerken dreiste Lügen über den Inhalt des Textes aufgetischt wurden. Es muss als Niederlage für die Linke benannt werden, wenn die Angstmache vor mehr Rechten für Frauen und Indigene sowie eine Ausweitung der staatlichen Verantwortlichkeiten in einem so großen Teil der Bevölkerung verfängt. Denn es waren nicht nur die Wohlhabenden der Reichenviertel Santiagos, die gegen den Verfassungsentwurf gestimmt haben, sondern 7,8 Millionen Chileninnen und Chilenen – bei insgesamt 15 Millionen Wahlberechtigten.

Die Mächtigen haben es geschafft, den Aufstand von 2019 in institutionelle Bahnen zu lenken – und ihn so schließlich zu ersticken. Fast drei Jahre hat es von der Einigung zwischen der damaligen Rechtsregierung unter Sebastián Piñera und der Protestbewegung nahestehenden Politikern über die Abhaltung eines Referendums bis zur jetzigen Volksabstimmung gedauert. An der Einigung federführend beteiligt war Gabriel Boric, der damals ohne jegliches Mandat der Protestierenden ein Verfassungsreferendum aushandelte. Heute ist Boric Präsident, seine Regierung hat nach sechs Monaten im Amt die Hoffnungen auf einen Neubeginn vieler Chileninnen und Chilenen enttäuscht. Dass der Verfassungsentwurf in der öffentlichen Wahrnehmung eng an die Person des Staatschefs gebunden ist, erleichterte die Kampagne der Befürworter nicht gerade. Wenn nun ein neuer Anlauf für die Ausarbeitung einer Verfassung genommen werden soll, täte die Linke gut daran, sich auf die Straße als Ort der gesellschaftlichen Auseinandersetzung zu konzentrieren. Angesichts der durch die Volksabstimmung wiedergewonnenen Stärke der Rechten ist das um so dringlicher.