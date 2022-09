Infrastruktur zerstört

IMAGO/ITAR-TASS Zerstörter Bus in Kamjanka-Dniprowska nach einem Militärschlag der ukrainischen Streitkräfte (4.9.2022)

Im Zuge ihrer seit einigen Tagen andauernden Gegenoffensive im Süden des Landes haben die ukrainischen Streitkräfte offenbar etliche Ortschaften zurückerobert. Genannt wurde insbesondere die Kleinstadt Wissokopillja an der Grenze der Bezirke Cherson und Dnipropetrowsk. Während auf ukrainischer Seite ein Video veröffentlicht wurde, das das neuerliche Hissen der ukrainischen Flagge auf dem örtlichen Krankenhaus zeigte, räumten russische Quellen den Verlust indirekt ein. Sie erklärten, die eigenen Truppen hätten sich zurückgezogen, um der Gefahr einer Einkreisung zu entgehen.

Wochenlange Bombardierung

In welchem Umfang der ukrainische Artilleriebeschuss inzwischen die Brücken über den Dnipro unbrauchbar gemacht haben, ist nicht unabhängig zu überprüfen. Auf ukrainischer Seite heißt es, die Brücken bei Cherson und Nowa Kachowka seien zerstört, was den russischen Nachschub deutlich erschwere. Der Vizeverwaltungschef in Cherson, Kirill Stremoussow, erklärte laut der russischen Nachrichtenagentur TASS am Montag, die Vorbereitungen für das Referendum über eine Eingliederung in die Russische Föderation seien unterbrochen worden. Nach wochenlanger Bombardierung durch ukrainische Truppen sei die Fahrt über die wichtige Antoniwka-Brücke per Auto nicht mehr möglich, so Stremoussow weiter. Beide Seiten führen offenbar derzeit Verstärkungen heran; eine größere russische Kolonne wurde am Sonntag auf der Krim gesichtet.

Nachdem sich der Schwerpunkt der Kämpfe in die Südukraine verlagert hat, ist es um die Auseinandersetzungen im Donbass stiller geworden. Allerdings meldete die ukrainische Seite, ein früher ausgedehntes Waldgebiet zwischen Isjum im Bezirk Charkiw und Slowjansk im Bezirk Donezk sei nach monatelangen Kämpfen inzwischen praktisch vollständig abgebrannt. Das US-amerikanische »Institut für das Studium des Krieges« (Institute for the Study of War), das dem Pentagon nahesteht, bescheinigte der russischen Armee ein Vormarschtempo von im Schnitt einem Kilometer pro Woche; etwas höher lagen Schätzungen des britischen Geheimdienstes. Es fällt dabei auf, dass beim Beschuss von Zielen im ukrainischen Hinterland inzwischen vermehrt Raketen des veralteten Luftabwehrsystems »S-300« verwendet werden. Diese zeichnen sich durch eine relativ geringe Zielgenauigkeit aus, weil sie nicht für den Beschuss von Zielen am Boden gedacht sind. Das könnte auf beginnenden Materialmangel der russischen Seite hindeuten. Größere Veränderungen des Frontverlaufs gab es jedoch in den vergangenen Tagen offenbar nicht.

Die Inspektorengruppe der Internationalen Atomenergieorganisation (IAEO) hat das AKW Saporischschja nach mehrtägigem Aufenthalt am Montag wieder verlassen. Zwei Inspektoren sollen jedoch bis auf weiteres dort bleiben. Das seit Ende Februar russisch besetzte AKW ist am Wochenende vom ukrainischen Betreiber Energoatom vom Netz genommen worden. Zuvor waren zwei Starkstromleitungen, die die Anlage mit dem ukrainischen Stromnetz verbanden, durch Beschuss beschädigt worden. Auch der Reaktor Nummer fünf wurde deshalb heruntergefahren; nach Angabe der russischen Behörden war überdies eine ukrainische Artilleriegranate in das Reaktorgebäude eingeschlagen. Demnach verweist das in der NATO eingeführte Kaliber aufgefundener Granatsplitter (155 Millimeter) auf die Ukraine als Urheber des Beschusses. Am Montag mussten alle Reaktoren des AKW heruntergefahren werden. Eine Strahlengefahr gebe es aber nicht, hieß es von russischer Seite.

Für einiges Aufsehen sorgten am Wochenende russische Berichte, wonach an der Front im Gebiet Cherson auf ukrainischer Seite Kampfpanzer des deutschen Typs »Leopard 2« gesichtet worden seien. Die Behauptungen wurden aber nicht mit Bildern bestätigt. Die Ukraine hatte Spanien um die Lieferung solcher Panzer gebeten, aber die Regierung in Madrid lehnte dies zumindest offiziell mit dem Verweis auf die nötige Zustimmung der Bundesregierung zu einem solchen Transfer ab. Womöglich hat Berlin dem Transfer im stillen inzwischen doch zugestimmt. Am Wochenende war der ukrainische Regierungschef Denis Schmigal zu Gast in der deutschen Hauptstadt und forderte die Lieferung von »Leopard 2«-Panzern an sein Land. Er könne, so Schmigal nach seinem Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz, der Bundesregierung sogar sagen, wie dieser Transfer abgewickelt werden könne – eine Andeutung, dass es wohl um verdeckte Lieferungen gehen soll.

Kritik an Selenskij

In der Ukraine wächst inzwischen die Kritik an der offiziellen Informationspolitik weiter. Präsident Wolodimir Selenskij hatte mit einem Interview in der Washington Post vom 16. August den Stein ins Rollen gebracht. Gegenüber der US-Zeitung erklärte Selenskij, dass er die eindringlichen Warnungen der US-Geheimdienste nicht hatte weitergeben wollen, weil er befürchtete, dass die Ukrainer in Panik geraten, aus dem Land fliehen und einen wirtschaftlichen Zusammenbruch auslösen könnten. »Wenn wir das kommuniziert hätten (…), dann hätte ich seit Oktober letzten Jahres sieben Milliarden Dollar pro Monat verloren, und in dem Moment, als die Russen angriffen, hätten sie uns in drei Tagen eingenommen«, sagte Selenskij dem Blatt. Am Freitag legte der ständig in den sozialen Netzwerken präsente Präsidentenberater Olexij Arestowitsch nach und erklärte, in seinen öffentlichen Auftritten über die Lage an der Front gelogen zu haben. Mehrere Intellektuelle, darunter die Chefredakteurin der US-nahen Nachrichtenseite Ukrainska Prawda, Sevgil Musayeva, kritisierten den Präsidenten in der Folge deutlich. So schrieb Musayeva auf Facebook, sie sei »persönlich beleidigt« von Selenskijs Erklärung, welche die Intelligenz der Ukrainer in Frage stelle. Dies stelle vielleicht »die erste ernsthafte Kommunikationskrise« dar.

Derweilen intensivieren die Behörden ihren Zugriff auf die ukrainische Bevölkerung. Das Kiewer Verteidigungsministerium plant, ab dem 1. Oktober auch allen Frauen mit bestimmten beruflichen Qualifikationen die Ausreise aus dem Land zu verbieten. Vizeverteidigungsministerin Ganna Maljar begründete dies mit der Annäherung des Landes an NATO-Standards auch bei der Mobilisierung. In der Ukraine sind Frauen seit einigen Monaten aufgerufen, sich freiwillig für den Militärdienst oder Hilfsdienste zu melden. Inzwischen ist daraus eine Pflicht geworden. Aktuell gilt eine Liste von 14 Fachgebieten, in denen ausgebildete Frauen sich zur Verfügung der Armee halten müssen. Bereits seit Kriegsbeginn gilt ein Ausreiseverbot für alle ukrainischen Männer zwischen 18 und 45 Jahren.

Parallel zu der innenpolitischen Kritik an Selenskij wächst auch der Druck auf ihn von seiten der westlich gesteuerten Antikorruptionsbehörde NABU (Nationales Antikorruptionsbüro der Ukraine). Vergangene Woche durchsuchten Agenten der Behörde in der Bezirkshauptstadt Saporischschja 20 Wohnungen und Büros hoher und höchster Beamter wegen des Verdachts auf Unterschlagung humanitärer Hilfsgüter. Zu den Verdächtigen gehören der Regionalgouverneur und seine Stellvertreterin sowie der Sekretär des Regionalparlaments. Allen wird vorgeworfen, in »industriellem Maßstab« Hilfsgüter, die an die Bevölkerung oder die Armee hätten verteilt werden sollen, verschoben und privat verkauft zu haben. Die Rede war von 23 Seecontainern und jeweils mehreren hundert Waggon- und Lkw-Ladungen. Die Durchsuchungsaktion ist von politischer Brisanz, weil die Verdächtigen Mitglieder der Präsidentenpartei »Diener des Volkes« angehören und von Selenskij persönlich eingesetzt worden sind.