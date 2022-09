Wegen Feuer am Brocken Talsperren freigegeben

Wernigerode/Hildesheim. Im Kampf gegen den Großbrand im Harz sind die Oker- und Odertalsperre zum Betanken von Löschhubschraubern freigegeben worden. »Aktuell fliegen vier bis fünf Löschhubschrauber die Okertalsperre an, da diese näher am Brandgebiet liegt«, teilten die Harzwasserwerke am Montag mit. Das Feuer war am Sonnabend gegen 14.30 Uhr am sogenannten Goetheweg in der Nähe des Aussichtspunktes Goe­thebahnhof entdeckt worden. Die Brandursache ist noch unklar. Die Behörden gingen am Montag von einer brennenden Fläche von insgesamt rund 150 Hektar (1,5 Quadratkilometer) aus. Am Sonntag waren neben zwei italienischen Löschflugzeugen auch fünf Löschhubschrauber im Einsatz. Der Landkreis Harz hat den Katastrophenfall ausgerufen. (dpa/jW)