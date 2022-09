Boykottaktion gegen Kardinal Woelki

Köln. Mit einer Boykottaktion haben führende Geistliche und Laienvertreter im Erzbistum Köln gegen Kardinal Rainer Maria Woelki protestiert. Die Delegierten sagten in so großer Zahl ihre Teilnahme am Diözesanpastoralrat ab, dass dieses wichtigste Beratungsgremium Woelkis nicht mehr beschlussfähig war, wie dpa am Montag meldete. Hintergrund für den Boykott sind Vorwürfe wie der, Woelki habe den Beirat von Betroffenen sexuellen Missbrauchs mit Hilfe einer PR-Agentur instrumentalisiert. Er selbst bestreitet das vehement. (dpa/jW)