Thüringen: Polizeischutz für 386 Immobilien

Erfurt. Mehrere hundert Immobilien in Thüringen werden durch die Polizei besonders geschützt. Nach Angaben des Innenministeriums besteht hier die Gefahr, dass an oder in diesen Gebäuden oder in ihrem Umfeld Straftaten begangen werden. Insgesamt gebe es 386 solcher Objekte in Thüringen, geht aus der Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage des Landtagsabgeordneten Sascha Bilay (Die Linke) hervor. Sie würden »polizeilichen Schutzmaßnahmen unterschiedlicher Ausprägung unterzogen«. Darunter seien 54 Objekte der rechten Szene, die als sogenannte gefährdete Orte eingestuft sind. (dpa/jW)