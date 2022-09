Mahnung an Attentat bei Olympia vor 50 Jahren

Fürstenfeldbruck. Bei einer Gedenkveranstaltung zum 50. Jahrestag des Attentats bei Olympia von 1972 hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Angehörigen der Opfer um Vergebung gebeten. Er wolle sich damit »für den mangelnden Schutz der israelischen Athleten damals bei den Olympischen Spielen in München und für die mangelnde Aufklärung danach; dafür, dass geschehen konnte, was geschehen ist«, entschuldigen, sagte Steinmeier am Montag laut seinem vorab verbreiteten Redetext. Die Geiselnahme am 5. September 1972 endete mit einem misslungenen Polizeieinsatz, mehrere Menschen wurden dabei getötet. (dpa/jW)