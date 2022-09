Chile zurück auf Los

Cristobal Escobar/AP Photo/dpa Trauer unter den Befürwortern des Verfassungsentwurfs in Santiago de Chile am Sonntag abend

Ein so eindeutiges Ergebnis hatte niemand vorausgesagt. Rund 62 Prozent der wahlberechtigten Chileninnen und Chilenen haben am Sonntag (Ortszeit) den Entwurf für eine neue Verfassung abgelehnt. Nur rund 38 Prozent der Wähler votierten für ihn in der Volksabstimmung. Über 13 Millionen der etwas mehr als 15 Millionen Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab, das erste Mal seit 2012 herrschte Wahlpflicht. In Umfragen hatte das »Rechazo« (Ich lehne ab) in den vergangenen Wochen mit einem Vorsprung von zwischen vier und zwölf Prozentpunkten vorne gelegen.

Befürworter der neuen Verfassung (»Apruebo«, Ich stimme zu), die sich auf dem »Platz der Würde« versammelt hatten, reagierten geschockt auf das Wahlergebnis. Der Platz im Zentrum der Hauptstadt Santiago war 2019 zum Bezugspunkt für die Massenbewegung gegen die neoliberale Ausrichtung des Landes geworden, deren Hauptforderung rasch die der Ausarbeitung einer neuen Verfassung wurde. Der Text des aktuell gültigen Grundgesetzes stammt noch aus der Zeit der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet (1973–1990).

In einem Referendum stimmte 2020 eine überwältigende Mehrheit für die Ausarbeitung einer neuen Verfassung. Im Jahr darauf gingen aus der Wahl des entsprechenden Konvents linke und unabhängige Kandidaten als Sieger hervor. Der nun abgelehnte Entwurf stand für einen eindeutigen Bruch mit der gültigen Pinochet-Verfassung, die eine neoliberale Ausrichtung der chilenischen Gesellschaft festschreibt und nach dem Ende der Diktatur nur in Teilen abgeändert worden war. So sah der vorgeschlagene Text ein Recht auf Wohnraum, Gesundheit und Bildung vor. Für die indigenen Gemeinschaften wäre das Selbstbestimmungsrecht anerkannt worden, alle staatlichen Behörden sollten zur Hälfte mit Frauen besetzt werden, das Recht auf Abtreibung hätte Verfassungsrang erhalten.

Für die Regierung des erst seit sechs Monaten amtierenden ­Gabriel Boric bedeutet das Ergebnis der Volksabstimmung eine Niederlage. Noch am Sonntag abend erklärte der 36jährige Sozialdemokrat, das chilenische Volk sei »mit dem vom Verfassungskonvent vorgelegten Entwurf nicht zufrieden« gewesen. Nun wolle er »gemeinsam mit dem Kongress und der Zivilgesellschaft einen neuen Verfassungsfahrplan entwerfen«. Zudem kündigte der Staatschef eine Kabinettsumbildung an. Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich Boric dafür ausgesprochen, im Falle einer Ablehnung den Text des Grundgesetzes im Rahmen eines »nationalen Dialogs« abzuändern. Auch die Abgeordnete der mitregierenden Kommunistischen Partei, Karol Cariola, zeigte sich auf Twitter überzeugt, dass »wir eher früher als später eine neue Verfassung haben werden«.

Wie es nun weitergehen wird, ist unklar. Allerdings ist unwahrscheinlich, dass die alte Konstitution einfach unverändert in Kraft bleiben wird. Auch die Rechte hatte sich für Veränderungen am Verfassungstext ausgesprochen. Für Montag (nach jW-Redaktionsschluss) lud Boric die Vorsitzenden aller im Parlament vertretenen Parteien in den Präsidentenpalast La Moneda ein, um über das weitere Vorgehen zu beraten, berichtete die Tageszeitung La Tercera. Es ist allerdings davon auszugehen, dass die Rechte deutliche Abänderungen am vorliegenden Verfassungsentwurf fordern wird. Das eindeutige Ergebnis der Volksabstimmung wird ihr Rückenwind geben.