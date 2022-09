Gemischte Gefühle

ITAR-TASS/imago War er eine tragische Figur? Michail Gorbatschow (1931–2022)

Russlands Staatspräsident Wladimir Putin wird »aus Termingründen« nicht an der Beerdigung des am Dienstag verstorbenen früheren Parteichefs Michail Gorbatschow teilnehmen. Die Beisetzung soll am Sonnabend auf dem Moskauer Prominentenfriedhof Nowodewitschi stattfinden. Laut Kremlsprecher Dmitri Peskow wird die Zeremonie trotz der Abwesenheit Putins »Elemente eines Staatsbegräbnisses« beinhalten. Putin hatte im Krankenhaus, wo Gorbatschow verstorben war, einen Blumenstrauß am offenen Sarg seines Vorvorgängers niedergelegt.

Damit ist den Formalitäten Genüge getan. Die Worte der Würdigung, die Gorbatschow in Russland zuteil wurden, waren aber deutlich genug. Peskow sagte, Gorbatschow habe sicherlich die Geschichte des 20. Jahrhunderts geprägt, aber seine Hoffnung, mit der Beendigung des Kalten Krieges eine Epoche verbesserter Beziehungen zwischen Moskau und dem Westen einzuläuten, sei naiv gewesen. Gorbatschows »politische Romantik« sei fehl am Platz gewesen. Es habe zwischen Russland und dem Westen niemals »Flitterwochen« gegeben, vielmehr hätten die Gegner Russlands dessen Schwäche gnadenlos ausgenutzt. Es sei gut, so Peskow, dass die russische Führung dies noch rechtzeitig erkannt habe.

Die Kommunistische Partei der Russischen Föderation schickte ihren Vizefraktionsvorsitzenden Nikolai Kolomeizew mit einem Zwei-Satz-Statement vor die Mikrofone: »Was soll ich über den Mann sagen? Er war ein Verräter, der Prototyp eines Verräters.« Im Staatssender Rossija 24 bemerkte eine Moderatorin, es spreche für sich, dass Gorba­tschow im Westen für seine Verdienste gelobt werde, dann könne er ja wohl wenig Gutes für sein eigenes Land getan haben. Das als regierungsnah geltende Portal iz.ru schrieb in seinem Nachruf, Gorbatschow habe ein »widersprüchliches Erbe« hinterlassen: einerseits den »Kommunismus« beerdigt, aber andererseits den Zerfall des Landes hilflos geschehen lassen, wenn er ihn nicht sogar gefördert habe. Das Wirtschaftsblatt Kommersant notierte, Gorbatschow sei in den Schlüsselmomenten seiner Karriere nicht Akteur gewesen, sondern Getriebener. Gorbatschows »Neues Denken« sei ein Opportunismus gewesen, der sich aus dem dringenden Bedarf der UdSSR an westlichen Krediten gespeist habe, denn »überzeugten Gegnern leiht man ungern Geld«.

In der von Gorbatschow über dessen Stiftung finanzierten Nowaja Gaseta schrieb deren Chefredakteur, der im vergangenen Jahr mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnete Dmitri Muratow, in einem emotionalen, von persönlichen Erinnerungen geprägten Text, Gorbatschow habe dem Land 30 Friedensjahre geschenkt; solch ein Geschenk werde es kein zweites Mal geben.

In den polnischen Nachrufen überwiegt die Einschätzung, mit dem nachgiebigen Gorbatschow an der Spitze der ungeliebten Führungsmacht eine einzigartige historische Chance bekommen zu haben. Der Chefredakteur der konservativen Rzeczpospolita schrieb, man solle sich nur einmal vorstellen, an der Stelle Gorbatschows hätte damals eine Person wie Wladimir Putin gestanden, dann wäre der Systemwechsel vermutlich nicht so unblutig abgelaufen. In der Gazeta Wyborcza schrieb deren Herausgeber Adam Michnik, Gorbatschow habe der Welt gezeigt, dass »ein anderes Russland möglich« sei. Der Mainstream der Nachrufe aber trat noch nach und monierte, dass Gorbatschow seine Zugeständnisse an die Nationen Osteuropas zu spät gemacht und erfolglos versucht habe, den Separatismus in den baltischen Republiken mit Gewalt zu unterdrücken. Er habe somit »Blut an den Händen«, hieß es etwa auf dem vielgelesenen Portal wp.pl.

Deutlich kritisch wurde Gorba­tschows Wirken auch in China beurteilt. Zwar würdigte das Außenministerium seinen »Beitrag zur Verbesserung der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und China«, doch die englischsprachige Tageszeitung der KP, Global Times, sprach von »gemischten Gefühlen«, mit denen Gorbatschows Erbe in ­China betrachtet werde. Er sei eine tragische Figur gewesen, der prinzipienlos westliche Interessen bedient, schwere Fehler bei der Analyse der internationalen Situation begangen sowie Chaos in der sowjetischen Wirtschaft verursacht habe. Dies alles sei ein abschreckendes Beispiel für andere Länder, wenn diesen vom Westen eine »friedliche Entwicklung« nahegelegt werde. China habe, so zitierte die Global Times ungenannte chinesische Kommentatoren, aus Gorbatschows »Naivität und Unreife« die nötigen Schlussfolgerungen für seine eigene politische Strategie gezogen.

Tatsächlich hatte die chinesische Parteiführung Gorbatschows Strategie, den Kapitalismus einzuführen und gleichzeitig das Herrschaftssystem zu lockern, schon während dessen Amtszeit als extrem unvorsichtig kritisiert und mit der gewaltsamen Unterdrückung der Studentenbewegung des Jahres 1989 gezeigt, dass es diesem Weg nicht folgen werde.