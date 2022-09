800 Dollar unter der Armutsgrenze

Al Drago/REUTERS Der Mann des Volkes auf dem Feld der Träume: Bernie Sanders bei seiner Lieblingsbeschäftigung

Die »Minor League« ist so etwas wie das Rückgrat des Baseballsports in den USA. Der Begriff fasst alle Ligen/Clubs unterhalb der »Major League Baseball« (MLB) zusammen. Zum einen sind das die Ausbildungs- und Entwicklungszentren für den Nachwuchs, sie dienen den jeweiligen »Mutterclubs« in der MLB aber auch als sozusagen verlängerte Ersatzbank. Ohne das ständige Auf und Ab von Spielern zwischen den Spielklassen hielten die meisten MLB-Clubs die 162-Spiele-Saison nicht durch. Zum anderen gibt der »Minor League Baseball« (MiLB) den Fans außerhalb der Metropolen und Ballungsräume die Gelegenheit, ihrer Leidenschaft ebenfalls live im »Ballpark« nachgehen zu können.

Prekäre Bedingungen

Seit über hundert Jahren gibt es die MiLB. Doch anders als die MLB-Kollegen, die sich seit 1966 in der Spielergewerkschaft »Major League Baseball Player Association« (PA) organisiert haben, sind die Spieler in den unteren Ligen bis heute ohne gewerkschaftliche Vertretung und können ihre Gehälter und Arbeitsbedingungen nicht frei aushandeln. Das Resultat: Ein durchschnittlicher jährlicher Armutslohn von 12.000 US-Dollar (etwa 12.057 Euro), was gut 800 US-Dollar unter der Armutsgrenze liegt. Das niedrigste Jahresgehalt liegt laut der Organisation »Advocates for Minor Leaguers« sogar bei mickrigen 4.800 US-Dollar. Nicht selten gehen die Spieler also einem Zweit- und Drittjob nach oder schlafen im Auto, weil sie das Geld für Miete oder Hotelzimmer nicht aufbringen können. Dabei sind die 30 MLB-Clubs, an die die Unterklasseclubs angegliedert sind, im Durchschnitt zwei Milliarden US-Dollar wert. Der gesamte Jahresumsatz aller Clubs beträgt laut baseballprospectus.com (BP) rund zehn Milliarden US-Dollar.

Doch das Gewicht könnte sich ein wenig zugunsten der Minor-Leaguer verschieben. Am vergangenen Montag berichtete die New York Times, dass die PA auch die Spieler in den Unterklassen organisieren will. Gewerkschaftsboss Tony Clark würdigte bei der Bekanntgabe des Vorhabens ausdrücklich die Lobbyarbeit der von ehemaligen MiLB-Profis gegründeten Vereinigung »Advocates«, die eine »beispiellose Dynamik für positive Veränderungen« ausgelöst habe. »Minor Leaguer repräsentieren die Zukunft unseres Spiels. Ihnen stehen Löhne und Arbeitsbedingungen zu, wie sie Spitzensportlern ­gebühren, die Millionen Baseballfans landesweit unterhalten«, schrieb Clark in einer E-Mail, aus der die New York Times zitierte. Gelänge das Vorhaben – nach entsprechenden Wahlen und Zertifizierung durch die US-Arbeitsschutzbehörde – würden etwas mehr als 5.000 MiLB-Spieler eine separate Verhandlungseinheit innerhalb der Gewerkschaft bilden.

Seit ihrer Gründung vor zweieinhalb Jahren haben die »Advocates« die prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen der Unterklassespieler regelmäßig skandalisiert. So gelang der Organisation binnen kurzer Zeit, bei der PA einen Stimmungsumschwung zu erreichen. Lange hatte die sich geweigert, auch die Minor-Leaguer zu organisieren. Interessenkonflikte nicht nur zwischen den MLB- und MiLB-Spielern wurden befürchtet, sondern auch innerhalb der »Minor League« selbst. Dort tummeln sich neben talentierten Nachwuchsspielern auch weniger begabte Ersatzspieler und MLB-Profis im Formtief oder in Verletzungsreha. Deren Interessen sind alles andere als deckungsgleich.

Gegen die Gier

Doch warum kommt dieser Schritt ausgerechnet jetzt? Vermutlich, weil MLB-Commissioner Rob Manfred und die Clubbosse derzeit nicht in der Lage sind, so zurückzuschlagen, wie sie gerne würden. Erst 2021 hatte Manfred 40 MiLB-Teams dichtgemacht. Hunderte Spieler verloren ihre Jobs, 40 Städte ihr Team. Im später unterzeichneten »Professional Baseball Agreement« (PBA) – gültig bis 2030 – sicherte die Liga der PA zu, keine weiteren Clubs zu schließen. Damit sei die »Starbucks«-Option, gewerkschaftlich organisierte Teams einfach zu schließen, vom Tisch, hieß es am Donnerstag im BP-Podcast Five and a Dive. (Die Kaffeekette Starbucks ist berüchtigt dafür, gewerkschaftlich organisierte Filialen einfach zu schließen und sich so des »Problems« zu entledigen.)

Auch in der US-Politik stößt das geldgierige Gebaren der Liga auf Widerstand. Erst im vergangenen März hatte US-Senator Bernie Sanders (Demokraten), ein Baseballfan, in HBO’s Sendung »Real Sports« in Richtung der Clubbosse ausgeteilt: »Die Baseballoligarchen sind weit mehr darum besorgt, ihren Reichtum und ihre Profite zu steigern, als unsere ›national pastime‹ (unseren Nationalsport) zu stärken.« Sanders macht sich mit weiteren Kongressabgeordneten dafür stark, die seit 1922 geltende Ausnahme der MLB vom US-Kartellrecht aufzuheben. Eine Angelegenheit, mit der sich mittlerweile der Justizausschuss im US-Kongress beschäftigt.