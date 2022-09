100 Prozent Inflation

Dilara Senkaya/REUTERS »Preise runter, Löhne hoch« – Gewerkschaftsproteste am 13. Juni in Istanbul

Noch ist Sommer in der Türkei, bei Temperaturen um die 30 Grad denkt niemand ans Heizen, und der Winter scheint fern. Dennoch bereitet die bevorstehende kalte Jahreszeit der Bevölkerung jetzt schon Sorgen, denn die Preise für Gas und Strom wurden in der vergangenen Woche erneut drastisch erhöht. Seit Donnerstag müssen Privathaushalte 20 Prozent, Industriebetriebe sogar 50 Prozent mehr für ihren Strom zahlen, teilte die türkische Energiemarktregulierungsbehörde EPDK mit.

Unmut wächst

In der Erklärung der EPDK hieß es, der Nachhall der Pandemie auf die globale Wirtschaft sowie der Krieg zwischen Russland und der Ukraine hätten heftige Auswirkungen auf den internationalen Energiemarkt, vor allem in den europäischen Ländern. Diese globale Energiekrise habe die Rohstoffpreise außerordentlich steigen lassen, wodurch auch die Kosten für die Energiebereitstellung in der Türkei negativ beeinflusst worden seien. Aus diesem Grund sei eine Erhöhung der Strompreise notwendig.

Das die Energiepreise gerade jetzt gesteigert wurden, kann dies als Entkräftung der Spekulationen auf vorgezogene Wahlen im Herbst interpretiert werden. Denn der Unmut gegen die AKP-Regierung nach dieser Entscheidung ist weiter gewachsen. Die Erklärung der EPDK zeigt, dass die türkische Regierung sich nicht in der Verantwortung für die wirtschaftliche Lage des Landes sieht. Gerade jüngere, alleinstehende Beschäftigte sehen sich gezwungen, zurück zu den Eltern zu ziehen, andere stellen sich bereits auf unbeheizte Wohnungen im Winter ein.

Handelsminister Mehmet Mus erklärte außerdem am Donnerstag auf einem Treffen mit der Exporteurvereinigung von Südostanatolien, dass zwar aktuell sogar noch staatliche Subventionen für Strom und Gas existierten, jedoch weitere Maßnahmen für den Staatshaushalt nicht tragbar seien. Deshalb sei es nun notwendig, die erhöhten Kosten an die Verbraucher weiterzureichen.

Rechnet man alle bisherigen Preissteigerungen seit Beginn des Jahres zusammen, beträgt eine durchschnittliche Gasrechnung, die sich im Januar auf 100 Lira belief, jetzt mehr als das Doppelte. Angesichts der rasanten Inflation, die offiziell bei rund 80 Prozent, inoffiziell aber bei mehr als 100 Prozent liegt, ist das lukrativste Geschäft in der Türkei wohl das der Druckereien, die permanent neue Preisschilder produzieren.

Vergesellschaftung gefordert

Das Bündnis »Gecinemiyoruz« (»Wir kommen nicht über die Runden«), das hauptsächlich im Istanbuler Bezirk Kadiköy aktiv ist, hielt am Donnerstag deswegen spontan eine Kundgebung vor den Toren des Energieversorgers Enerjisa ab. Die Demonstranten forderten die Rücknahme der Preiserhöhungen sowie die Vergesellschaftung der Energieunternehmen. Die Erhöhung der Kosten bezeichnet »Gecinemiyoruz« als »Raubüberfall«. Das Bündnis, das zu Beginn des Jahres gegründet wurde, protestiert ebenfalls regelmäßig gegen die steigenden Mieten in Kadiköy. Laut einem Bericht von »Gecinemiyoruz« liegen die durchschnittlichen Wohnkosten im Bezirk bei rund 20.000 Lira (1.100 Euro), weshalb angesichts des Mindestlohns von 5.500 Lira Räumungsanordnungen die größte Bedrohung für die Bewohner darstellen.

Auch die Arbeiterpartei der Türkei (TIP) protestierte am Donnerstag gegen die Preiserhöhungen, indem sie in verschiedenen Orten Infostände organisierte und Unterschriften sammelte.