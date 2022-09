»Vestas schadet sich mit der Blockadehaltung selbst«

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Windräder bei Parchim (29.7.2016)

Die IG Metall verhandelt seit Mai mit der deutschen Tochter des dänischen Windanlagenherstellers Vestas um einen Tarifvertrag. Sie werfen dem Unternehmen eine Blockadehaltung vor. Woran machen Sie die fest?

Wir haben Anfang Mai unsere Forderungen adressiert. Dann gab es im Mai und Anfang Juli noch zwei Treffen. Das im Mai diente dem gegenseitigen Kennenlernen und der Verabredung, dass man beim nächsten Gespräch auslotet, wie man den Prozess gemeinsam gestaltet. Beim Termin Anfang Juli hat uns die Geschäftsführung dann ziemlich klar mitgeteilt, dass es kein Interesse an der gemeinsamen Gestaltung gibt, da man nicht vorhabe, mit der IG Metall einen Tarifvertrag abzuschließen. Damit war die Verhandlung an dieser Stelle zunächst erledigt. Wir haben die Entscheidung der Geschäftsführung so unserer Tarifkommission vorgelegt, die ihrerseits äußerte, das nicht akzeptieren zu wollen. Das führte dazu, dass wir nach Abschluss der Ferienperiode in erste Warnstreiks eingetreten sind.

Sie riefen vergangenen Montag bundesweit 1.700 Beschäftigte zum Warnstreik auf. Wurde das ausreichend wahrgenommen?

Vorab zur Unternehmensstruktur: Es gibt einen Schwerpunkt im Norden, da dort einfach mehr Windenergieanlagen sind. Ein wesentlicher Teil – etwa 800 Beschäftigte – arbeitet aber sehr dezentral und verstreut über das ganze Bundesgebiet im Service und in der Wartung der Windenergieanlagen. Mit dem Warnstreik sind wir sehr zufrieden. Schwerpunkt unserer Aktivitäten ist der Service, also die schwere Facharbeit, die auf den Windkraftanlagen getätigt wird. Mehrere hundert und somit die Mehrheit der Servicetechniker haben sich an den Warnstreiks beteiligt. Die Kollegen sind selbstbewusst und mutig mit der Situation umgegangen, weshalb wir überzeugt sind, dass es ein guter Start war, um sich weiter Respekt zu verschaffen.

Wie steht es um die Branche?

Die Perspektive hat sich durch die Zielvorgaben der Bundesregierung grundlegend verändert. Die Firmen müssen sich strecken, um zusätzliche Fachkräfte zu gewinnen, die sie brauchen – nicht nur für den Aufbau und die Installation von Anlagen, sondern auch für deren Betrieb. Dazu braucht es den Service. Dieser ist – das muss man leider sagen – das, was von der Windkraft in Deutschland im wesentlichen übriggeblieben ist. Bei der Produktion ist in den letzten Jahren viel weggefallen. Der Service und das Know-how sind aber da und können auch nicht verlagert werden. Um so wichtiger ist es, dass Vestas und andere hier attraktive Arbeitsbedingungen schaffen. Tarifverträge müssen ein Bestandteil davon sein.

Windkraft ist eine für die Energiesicherheit wichtige Branche. Erwarten Sie sich von der Politik mehr Rückendeckung?

Wir hatten bei unserer ersten Runde unseren lokalen Bundestagsabgeordneten und SPD-Fraktionsvize Sönke Rix dabei, der uns unterstützte. Wir werden aber sowohl Energieminister Robert Habeck als auch Arbeitsminister Hubertus Heil anschreiben. Wir befürworten den Zubau der Anlagen. Aber wer von politischer Regulierung profitiert, muss sich auch an andere Spielregeln einer sozialen Demokratie halten.

Vestas schadet sich mit der Blockadehaltung auch selbst. Ich würde mir schon mal eine Begründung anhören, warum man manche Dinge anders sieht. Bislang kommt es aber nicht dazu, weil man nicht in den Dialog geht. Diesen ist man nicht uns als IG Metall schuldig, sondern den Beschäftigten, die sich jetzt in großer Zahl organisiert haben.

Wie soll es im Anschluss an den Warnstreik weitergehen?

Das Ziel ist, Vestas wieder an den Verhandlungstisch zu bekommen. Vor dem Hintergrund, dass die Geschäftsführung dort sehr kategorisch mit ihrem Nein war, gehe ich davon aus, dass es weiterer Arbeitsniederlegungen bedarf. Wenn das notwendig ist, werden wir das auch zeitnah machen. Wir stellen uns auf eine längere Auseinandersetzung ein und sind auch darauf vorbereitet.