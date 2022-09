Schulze: 200 Millionen Euro für Ukraine

Berlin. Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat der Ukraine weitere finanzielle Mittel zugesagt. »Der Großteil unserer neuen Hilfen, 200 Millionen Euro, soll in ein Programm der ukrainischen Regierung zur Unterstützung von Binnenvertriebenen fließen«, sagte Schulze den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntag). Das Geld solle dabei helfen, »dass sich die Vertriebenen in der Ukraine weiterhin mit dem Nötigsten selbst versorgen können«. Schulze kündigte an, am Sonntag mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Denis Schmygal darüber sprechen zu wollen, »wie wir die ukrainische Regierung bei der Versorgung der vertriebenen Menschen weiter unterstützen können«. (dpa/jW)