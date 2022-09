Todesschütze suspendiert

Roberto Pfeil/dpa Protestkundgebung nach den tödlichen Schüssen in Dortmund (10.8.2022)

In den Fall des durch einen Dortmunder Polizeikommissar erschossenen 16jährigen senegalesischen Flüchtlings Mouhamed Lamine Dramé kommt nun Bewegung – nachdem die Behörden zunächst überwiegend geschwiegen hatten. Wie Ende vergangener Woche im Zuge eines Zwischenberichts aus dem NRW-Innenministerium, in dem maßgeblich die Staatsanwaltschaft Dortmund Auskunft zum tödlichen Einsatz gibt, bekannt wurde, gibt es die ersten personellen Konsequenzen für fünf am Einsatz beteiligte Polizisten. Der 16jährige war am Nachmittag des 8. August durch vier Schüsse aus einer Maschinenpistole getroffen und dabei tödlich verletzt worden. Er starb wenig später in einem nahegelegenen Krankenhaus.

Dem achtseitigen Bericht, der jW vorliegt, ist zu entnehmen, dass die Vorwürfe gegen den Todesschützen schwerer sind als zunächst angenommen. Die Behörde prüft nach wie vor den Vorwurf des Totschlags gegen den 29 Jahre alten Todesschützen. Dieser wurde derweil vom Dienst suspendiert. Zudem wurden weitere Verfahren gegen die übrigen vier Beamten eingeleitet. Sie wurden intern versetzt. Die Staatsanwaltschaft betonte auf Nachfrage von jW, dass eine Bewertung der Strafbarkeit eines jeden Beschuldigten grundsätzlich dem Abschluss der Ermittlungen vorbehalten sei. Bisher handele es sich um Anfangsverdachte. Es gelte daher weiterhin die Unschuldsvermutung für die fünf Polizisten, die sich laut Bericht zu dem Einsatz bislang nicht äußern.

Unter den vier Beamten, gegen die nun ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde, ist auch eine Polizistin. Sie habe den jungen Mouhamed, der in der Jugendhilfeeinrichtung St. Elizabeth an der Holsteiner Straße in der Dortmunder Nordstadt wohnte, zunächst mit Reizgas von einem Selbstmord mit einem Messer »abhalten« wollen. Weiterhin richte sich der Verdacht auf Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung im Amt gegen zwei Polizisten. Sie sollen erfolglos Taser eingesetzt haben, als das spätere Opfer mit einem langen Messer auf sie losgelaufen sei.

Ebenso werde gegen den Einsatzleiter wegen der Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung im Amt ermittelt. Der Dienstgruppenchef habe den Befehl zur wirkungslosen Pfeffersprayattacke auf Mouhamed gegeben. Als dieser sich aus seiner kurzzeitigen Agonie erhoben habe und mit seinem Messer auf die zwölf eingesetzten Beamten zugeeilt sein soll, habe der Einsatzchef Sicherungsschützen abkommandiert, die den jungen Mann im Notfall kampfunfähig machen sollten.

Zuvor hätten polizeiliche Ansprachen auf Deutsch und Spanisch nicht verfangen. Der 16jährige soll das Messer weiter in seiner Hand gehalten haben und schließlich auf die Beamten losgelaufen sein. Wie er das Messer allerdings führte, so die Staatsanwaltschaft im Bericht, sei bis dato nicht abschließend geklärt. Ob und inwieweit sich der junge Mann nach den Taser-Angriffen noch fortbewegte, sei ebenfalls noch zu ermitteln.

Nach erster polizeilicher Darstellung soll sich Mouhamed auf zwei bis drei Meter einem der Beamten mit Taser genähert haben, als der Sicherungsschütze sechsmal mit seiner Maschinenpistole abdrückte. Vier Projektile trafen den mutmaßlichen Angreifer am Kopf, an der Schulter, im Unterarm und am Bauch. Ein Treffer durchschlug gleich zwei Mal den Körper.

Oberstaatsanwalt Carsten Dombert sagte dem Westfalen-Blatt am Freitag, dass es Aufgabe der Polizisten gewesen sei, das mildeste Mittel zu wählen, um den Jungen von einem möglichen Suizid abzuhalten – man hätte etwa einen Übersetzer, eine Verhandlungsgruppe oder einen Psychologen anfordern können: »Die Lage war statisch. Der Jugendliche saß da und tat nichts.« Erst die Entscheidung, ihn mit Reizgas zu besprühen, habe dazu geführt, dass er aufgestanden sei.

Der Jugendbetreuer, der am Nachmittag des 8. August die Polizei alarmiert hatte, weil der 16jährige mit einem großen Messer vor seinem Bauch hantiert haben soll, blieb während der gesamten Zeit des Einsatzes in der Leitung. Das Bundeskriminalamt wertet die Aufnahme noch aus. Es seien der Betreuer und der Polizeibeamte in der Leitstelle zu hören, heißt es in dem Bericht. Im Hintergrund höre man auch Menschen sprechen und Knallgeräusche, die von Tasern oder der Maschinenpistole stammen könnten. Das BKA sei offenbar in der Lage, diese Geräusche zu extrahieren und zu bewerten, heißt es in dem Bericht weiter.

Viele Menschen in Dortmund stellen sich vor allem die Frage, wieso gleich mehrere Schüsse aus einer Maschinenpistole auf einen offenbar suizidgefährdeten Jugendlichen abgefeuert wurden. »Es ist unverständlich, dass die Polizei ihre zahlenmäßige Übermacht nicht besser ausnutzte und letztlich mit einer MP auf einen jungen Menschen schießen musste«, sagte etwa die für Die Linke in der Bezirksvertretung Innenstadt-Nord sitzende Cornelia Wimmer jW.