Henkergespräch

Mehr als 51.000 Einwohner hatte Schwedt an der Oder 1990, noch 47.000 fünf Jahre später, heute leben dort offiziell noch 33.000 Menschen. Etwa 1.200 arbeiten in der PCK-Raffinerie, mehrere tausend weitere Jobs hängen in der Region, der Uckermark, von deren Existenz ab. Mit Plattmachen haben sie dort Erfahrung. Die Raffinerie ist nun durch den Verzicht der Bundesregierung auf pipelinegebundenes Öl aus Russland, das hier seit 1963 verarbeitet wird, ab 1. Januar 2023 gefährdet – ohne Not. Schwierig, das Wladimir Putin in die Schuhe zu schieben. Also lautete die Überschrift einer RBB-Livesendung am Dienstag etwas realitätsnäher: »Kampf um Schwedt – Russland-Sanktionen wichtiger als Arbeitsplätze?« Etwa 400 Leute waren da, es wurde laut.

Die Sanktionen sollen immerhin laut Annalena Baerbock Russland »ruinieren«. Das politische Personal war nach Schwedt gekommen, um bescheidener zu verkünden, dass die Sanktionen »wirken«. Damit ist es aber nicht weit her, wie der aus Kiel zugeschaltete Wirtschaftswissenschaftler Hans-Jürgen Gern ausplauderte: Er behauptete, die »internationale Gemeinschaft« habe die Sanktionen erlassen – die gewohnte Verwechslung der Wertegemeinschaft mit den Vereinten Nationen. Immerhin berichtete Gern, Russland verkaufe sein Öl jetzt woanders hin, was hier den Ölpreis sinken lasse. Seinen Rekordgewinn fürs erste Halbjahr 2022 hatte Gasprom noch nicht gemeldet. Immerhin hatte der Experte mitbekommen, dass »der Einbruch (der russischen Wirtschaft, A. S.) nicht so stark war, wie einige im April vorhergesehen hatten«, es gebe eine »gewisse Stabilisierung«. Aber um vier bis sechs Prozent werde das Bruttoinlandsprodukt in diesem Jahr zurückgehen. Zuvor hatte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) unter Berufung auf seine Kompetenz als Wissenschaftler noch an die zehn Prozent minus vorhergesagt, 30 Prozent minus beim russischen Außenhandel und eine Inflation von 22 Prozent. Warum soll ein Minister aus Potsdam nach Schwedt auch aktuelle Zahlen mitnehmen? Das Werk schrumpft am 1. Januar, das steht für ihn fest.

Erfrischend kriegsbegeistert traten die Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen auf – hier Robert Habecks parlamentarischer Staatssekretär Michael Kellner, der in der Uckermark bei den Bundestagswahlen 2021 mit 5,8 Prozent abschmierte, und Ralf Fücks, früher BRD-Maoist, also ein Mensch, der seit Jahrzehnten gewohnheitsmäßig täglich Russen im Geiste verspeist. Ihm sagt ein Schwedter Bäckermeister, der von zwei Kollegen berichtet, die bereits schließen wollen, Habeck habe, als er im Mai in Schwedt war, »eine halbe Stunde gesprochen und nichts gesagt«. Die Handwerker der Region haben sich in einem offenen Brief an die Bundesregierung gegen Waffenlieferungen an die Ukraine und gegen Sanktionen ausgesprochen. Der Meister fügt hinzu: »Wenn mein starker Arm es will, stehen alle Räder still.« Kellner antwortet mit »internationale Gemeinschaft« und wiederholt mehrfach, die PCK-Raffinerie werde auch 2023 noch produzieren. Sagt aber nicht, ob nur mit 40 oder 50 Prozent Auslastung mit Hilfe von Ersatzöl, wirft aber noch die Supervokabeln »Transformation« und »grüne Raffinerie« ab. Mehr Konkretes gibt es nicht. Nicht nur der Bäckermeister ist sichtlich unzufrieden. Fücks lügt mit »Vernichtungskrieg, wie ihn Europa seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gesehen hat« und verlangt Solidarität. Stimme aus dem Publikum: »So wie am Hindukusch in Afghanistan oder beim NATO-Überfall auf Jugoslawien?« Zum Schluss ein PCK-Arbeiter: Habeck ist »derjenige, der die Region tot sehen will«.

Fazit: Wenn Henker von ihren Opfern Verzicht, also kiloweise Moral verlangen, kommt ein Gespräch schlecht zustande.