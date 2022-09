Marx gegen Bakunin

jW-Archiv Die Delegierten des Baseler Kongresses der IAA 1869

Mit einem Abstand von knapp zehn Monaten hielt Friedrich Engels in einem Brief vom 20. Juni 1873 an August Bebel fest: »Übrigens hat schon der alte Hegel gesagt: Eine Partei bewährt sich dadurch als die siegende, dass sie sich spaltet und die Spaltung vertragen kann.« Mit der Erwähnung des großen Philosophen spielte Engels auf den Ausgang des V. Kongresses der Internationalen Arbeiterassoziation (IAA) an, der Anfang September 1872 in Den Haag zusammengekommen war. Die dortigen Auseinandersetzungen und Beschlüsse ließen diejenigen Strömungen, die dann bald unter den Bezeichnungen »Marxisten« und »Bakunisten« bzw. »Anarchisten« firmierten, endgültig getrennte Wege gehen oder brachten, anders gesagt, wie es später in der offiziellen sowjetischen Darstellung heißen sollte, den »Triumph der Prinzipien des Marxismus«. Das ist der Sache nach zwar nicht völlig falsch, klingt indes allzu feierlich, wenn man bedenkt, dass mit dem Ende des Kongresses mehr oder weniger auch das Ende der Ersten Internationale besiegelt wurde.

Eine lose Föderation

Die war seit ihrer Gründung im Jahr 1864 zu keinem Zeitpunkt eine ideologisch geschlossene und einheitlich auftretende Organisation. Ende der 1850er, Anfang der 1860er Jahre geriet Europa nach der sozialen und politischen Totenstille der Reaktionsperiode nach der Niederlage von 1848 wieder in Gärung: antifeudale bzw. nationale Kämpfe in Polen, Irland und Süditalien, die englischen Arbeiter streikten und bezeugten mit Solidaritätsaktionen ihre Sympathien für die amerikanischen Nordstaaten, auch in Frankreich erhielt die Arbeiterbewegung vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise ab 1857 neuen Schwung und zwang das Regime von Napoléon III. zu Konzessionen. Als Ausweis einer »arbeiterfreundlichen« Politik gestattete der einer Delegation französischer Arbeiter die Teilnahme an der Londoner Weltausstellung 1862. Dort geknüpfte Kontakte mit englischen Gewerkschaftsleuten führten ein Jahr danach zu der Vereinbarung, eine internationale Arbeitervereinigung zu gründen, die ein weiteres Jahr später ins Leben trat.

Zur Gründungsversammlung in der St. Martins Hall in London am 28. September 1864 war auch Karl Marx geladen worden, der daran allerdings, wie er Engels eine Woche später schrieb, nur »als stumme Figur auf der platform« teilnahm. Gleichwohl wählte die Versammlung Marx als deutschen Vertreter in das provisorische Führungsgremium (später: »Generalrat«) der Working Men’s International Association, deren Statut wie Programm er dann formulieren sollte, die beide mit nur geringfügigen Änderungen einstimmig angenommen wurden. Wenngleich zumeist im Hintergrund wirkend, war Marx somit von Beginn an, wie er selbst bemerkte, »in fact das head der Geschichte«. In Punkt eins der »Provisorischen Statuten« ist festgehalten, »die gegenwärtige Assoziation« solle das Zusammenwirken »zwischen den in verschiedenen Ländern bestehenden Arbeitergesellschaften« herstellen, »welche dasselbe Ziel verfolgen, nämlich: den Schutz, den Fortschritt und die vollständige Emanzipation der Arbeiterklasse«. Diese allgemein gehaltene Bestimmung zeigt an, dass sich Marx von Beginn an der heterogenen Zusammensetzung der neugegründeten »Internationale« bewusst, aber um des Zusammenhalts willen nicht bereit war, den ideologischen Streit eskalieren zu lassen.

Gründe, das zu tun, hätte es derweil reichlich gegeben. Insgesamt eine lose Föderation assoziierter Arbeitergesellschaften, bildeten das Rückgrat der IAA 23 englische Gewerkschaften, deren Mitglieder um die Notwendigkeit des politischen Kampfs und des Streiks als wirksames Mittel wussten und sich für eine Reform des Wahlrechts einsetzten. Dagegen positionierten sich vor allem die französischen Mitglieder, die weitgehend unter dem Einfluss der Theorien von Pierre-Joseph Proudhon standen. Die Proudhonisten lehnten den gewerkschaftlichen Kampf um sozialpolitische Maßnahmen und eine Beteiligung des Staates bei der Regelung der vertraglichen Arbeitsverhältnisse ab, da sie damit dessen Stabilisierung und eine Gefährdung der gesellschaftlichen Freiheiten verbanden. Uneinigkeit bestand auch in der Frage des Gemeineigentums an den Produktionsmitteln. Auf dem Kongress in Lausanne Anfang September 1867 wurde der Streit vertagt, die Einheit der IAA blieb gewahrt. Marx, der ein entschiedener Gegner der Ideen Proudhons war, konnte mit seiner Vermittlungs- und Integrationsstrategie reüssieren. Auf den folgenden Kongressen in Brüssel (1868) und Basel (1869) gelang es dann, den Einfluss der Proudhonisten endgültig zurückzudrängen. Eine überwältigende Mehrheit der Delegierten in Basel bestätigte den im wesentlichen von Marx ausgearbeiteten Standpunkt einer Sozialisierung der Produktionsmittel durch den Zwang der öffentlichen Gewalt.

»Bakunin et Co.«

In Basel allerdings trat ein neuer Gegner auf, der Marx bald veranlassen sollte, seine taktische Zurückhaltung aufzugeben. Michail Bakunin, mit Marx aus gemeinsamen Tagen des Pariser Exils bekannt, verlangte, der Kongress möge die Forderung beschließen, das Erbrecht, das er als Ursache der bestehenden Eigentumsverhältnisse betrachtete, aufzuheben. Dieser falschen Positionsbestimmung trat der Generalrat mit einer Stellungnahme entgegen, die aus der Feder von Marx stammte, der selbst nicht an der Zusammenkunft teilnahm: Das Erbrecht sei nicht Ursache, sondern Wirkung der Eigentumsverhältnisse. Der Generalrat erlitt jedoch in der Abstimmung eine deutliche Niederlage. Schwerer wog, dass Bakunin nach dem Kongress begann, den Generalrat in verschiedenen Schweizer Zeitungen öffentlich anzugreifen und dessen Kompetenzen, die in Basel gestärkt worden waren, in Frage zu stellen. Mehr und mehr wurde der Konflikt als ein organisationspolitischer Streit geführt, der sich mit ideologischen Problemen vermischte: Die gestärkte Autorität der Führung der IAA und deren angeblichen Zentralismus sah Bakunin analog zum Marx unterstellten autoritären »Staatskommunismus«.

Fortan galt es, »Bakunin et Co.«, die insbesondere in den romanischen Ländern Getreue um sich versammeln konnten, ins Leere laufen zu lassen. Der Deutsch-Französische Krieg verhinderte eine reguläre Zusammenkunft der IAA im Jahr 1870, und auch im Folgejahr kam kein Kongress, sondern – aufgrund der europaweiten Repressionen gegen die Mitglieder der IAA im Zuge der Ereignisse um die Pariser Kommune – lediglich eine in London abgehaltene geschlossene Konferenz zustande. Die dort vorgenommene Abrechnung mit Bakunin und Anhängern, vor allem den Sektionen in der romanischen Schweiz, brachte indes keine Entscheidung; Bakunins Leute antworteten mit einem Gegenkongress, auf dem der Führungsanspruch des Generalrats offen in Abrede gestellt wurde.

Spätestens jetzt war die Internationale unverkennbar in zwei einander unversöhnlich gegenüberstehende Parteien gespalten. Marx und Engels, inzwischen auch er Mitglied des Generalrats, fürchteten, ins Hintertreffen zu geraten, da etwa die Föderationen in Spanien und Italien ganz eindeutig hinter Bakunin standen.

Die Entscheidung fiel auf dem folgenden Kongress in Den Haag. Dabei war schon die Wahl des Ortes ein Politikum, weil die aufgrund der allgemeinen politischen Lage in Europa darüber bestimmte, welche Seite wie viele Delegierte würde dorthin mobilisieren können. Den Haag brachte eine Mehrheit für die »Marxisten«, nicht zuletzt deshalb, weil die italienischen Sektionen einen Monat zuvor beschlossen hatten, den Kongress zu boykottieren. Der Kongress stimmte zwar für den Ausschluss von Bakunin und dessen Gefolgsmann James Guillaume, doch das Lager der »Anarchisten« war damit mitnichten geschlagen. Dessen waren sich Marx und Engels bewusst. Sie mussten fürchten, Bakunin und Co. könnten früher oder später doch die Führung übernehmen, um dann »im Namen der Internationale noch viel größere Dummheiten und Infamien zu begehen«. In einem Überraschungscoup unterbreiteten die beiden den Delegierten des Kongresses den dann knapp angenommenen Antrag, den Generalrat von London nach New York zu verlegen: »Es blieb demnach nichts weiter übrig, als die Internationale zu enthaupten, um die Autonomie zu retten.«

Ende und Anfang

Dieser Beschluss brachte de facto das Ende der Ersten Internationale. Rückhalt besaßen Marx und Engels zu diesem Zeitpunkt fast nur noch unter den Genossen der deutschen Sozialdemokratie. Die englischen Gewerkschaften hatten sich da, so wie sie in ihrem Reformkampf im eigenen Land mehr und mehr Erfolge einfuhren, bereits deutlich von der IAA entfremdet. Was in den folgenden Jahren bis zur offiziellen Auflösung 1876 unter dem Namen IAA mit Sitz in den USA erfolgte, verdient keine ernsthafte Beachtung mehr; was die Anarchisten bis 1881 unter gleichem Namen trieben, ebensowenig. Der Weg hin zu anderen Organisationsformen war schon vorher getroffen worden: Die Londoner Konferenz von 1871 hatte in ihrer Resolution die Gründung legaler Arbeiterparteien in den einzelnen europäischen Ländern als Voraussetzung der sozialistischen Revolution gefordert. Wolfgang Abendroth bilanzierte: »Mit dem Haager Kongress war eine Entwicklungsphase der europäischen Arbeiterbewegung abgeschlossen. Sie hatte im Zeichen der Internationalen Arbeiter-Association, der ersten Internationale, gestanden und die Bedingungen für die nächste Phase geschaffen: die der Entstehung nationaler Arbeiterparteien, ihres Zusammenschlusses in der Zweiten Internationale.«