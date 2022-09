ZUMA Press/imago/Montage jW

ÖPNV, Porsche und Lindner

Zu jW vom 23.8.: »NRW: Polizei ermittelt zu Fake-FDP-Plakaten«

Das Fake-FDP-Plakat ist eine geniale Satire! Viele werden die Anspielung auf Marie Antoinette noch kennen. Als ihr zugetragen wurde, den Menschen fehle es an Brot, befand sie: »Dann sollen sie doch Kuchen essen.« Erich Kästner integrierte dies in »Die sechste Nachdenkerei« in »Pünktchen und Anton«, wobei er Marie Antoinette nicht einmal Ultraarroganz unterstellte, wie sie Christian Lindner (FDP) eigen ist, sondern »nur« Unkenntnis: »Sie kannte das Volk nicht, sie kannte die Armut nicht, und ein Jahr später wurde sie geköpft. Das hatte sie davon.«

Damals also Brot, Kuchen und Marie Antoinette, heute ÖPNV, Porsche und Lindner; vielleicht sogar Rücktritt oder Amtsenthebung statt Guillotine, die das Grundgesetz ohnehin untersagt. Aber was haben Polizei und Staatsschutz da bitte zu ermitteln? Habe ich irgendeine »Zeitenwende« verpasst, die die Kunstfreiheit abgeschafft hätte? Begingen die genialen Plakatdesigner:innen einen Formfehler, indem sie den Aufdruck »Satire« vergaßen? Mit einem solchen hätten selbst desorientierte Elfenbeinturmbewohner wie Christian Lindner verstehen können, dass es sich um eine solche handelt. Oder sollten die Ermittlungen nur dazu dienen, den Adressaten für einen Kunstpreis herauszufinden? (…)

Bernhard May, Solingen

Vielfältige Mängel

Zu jW vom 30.8.: »Das Neun-Euro-Ticket ist ein Erfolgsmodell«

Ein Erfolgsmodell? Überfüllte Züge, gesperrte Strecken mitten im Ferienverkehr, auf dem Land häufig keine Anbindung an öffentlichen Bahnverkehr – sieht so ein »Erfolgsmodell« aus? Die starke Nutzung des vergleichsweise preiswerten Neun-Euro-Tickets zeigt, dass die Bahn viel mehr anbieten könnte als bisher. Wie sieht es aus mit den sogenannten Fahrgastrechten? Ich benutze (mit Bahncard 50) sehr häufig ICE-Züge, um schnell und rechtzeitig ohne Auto zu wichtigen Veranstaltungen zu kommen.

Aber was erlebe ich in der letzten Zeit? In den vergangenen Wochen gab es keinen Zug ohne Verspätung von ein bis zwei Stunden, einige Züge fielen ersatzlos aus, so dass man einen anderen, bereits ausgebuchten Zug mit demselben Ziel suchen musste. Alle Sitzplätze waren reserviert, so dass man Glück hatte, je nach Station einen freien Platz zu »ergattern«. (…) Auch vor der Einführung des Neun-Euro-Tickets war das schon so, dieses hat nur den mangelhaften Zustand der DB verstärkt und noch offensichtlicher gemacht. Wann will die Bahn endlich die vielfältigen Mängel beheben? Da nützt auch kein Ökostrom, wenn Züge und Bahnstrecken nicht regelmäßig überprüft und gewartet werden. Die Bahn wird gebraucht, sie muss als öffentliches Verkehrsmittel regelmäßig, preiswert und pünktlich allen Menschen zur Verfügung stehen, nicht nur Aktionären!

Eva Ruppert, Bad Homburg

Zum Proletariat sprechen

Zu jW vom 1.9.: »Für Heizung, Brot und Frieden«

Die Partei Die Linke hat, wie übrigens auch die SPD, noch echte Linke in ihren Reihen, manchmal vergisst man das. Sevim Dagdelen erinnert uns daran, und dafür bin ich ihr dankbar.

Aber wie sie sich mit dem Antikommunismus der Bundesrepublik Deutschland beschäftigt, hat für mich das Niveau einer Verharmlosung – »ja, es gibt ihn« –, es gibt ihn nicht nur, er ist das Fundament dieser Gesellschaft. Er ist das Konzentrat, das diese Gesellschaft erhält.

Ich bin beeindruckt von Ihrer Intellektualität, aber gestatten Sie mir eine Frage: Wie viele Hauptschüler kennen Sie, die wissen, wer Diederich Heßling ist? Ich zweifle sogar an, dass viele Abiturienten in Deutschland wissen, wer Heinrich und Thomas Mann waren. Ich glaube sogar, dass es Studenten gibt, die noch nie etwas von Tucholsky gelesen haben.

Liebe Frau Dagdelen alles, was Sie sagen, ist richtig und auf beeindruckend hohem philosophischem Niveau, mit Ihnen lohnt es sicher zu diskutieren, nur leider brauchen Sie mich nicht zu überzeugen, denn ich bin es schon. Den Wähler, den einfachen Bürger, den Hartz-IV-Bezieher – den gilt es zu begeistern, und der liest leider Ihren Text nicht einmal bis zum Ende. Er ist damit einfach überfordert.

Die Partei und leider auch Frau Dagdelen verschrecken die Wähler, die sie eigentlich erreichen wollen. Wenn man Menschen immer wieder damit konfrontiert, dass sie »zu dumm« sind, erreicht man sie nicht. Was haben die philosophisch gebildeten Bürger der ehemaligen DDR erreicht, als der »Pöbel« Honecker erschlagen wollte? Das elitäre und überhebliche Auftreten der Führungseliten war einer der Gründe, dass es heute in Europa kein einziges sozialistisches Land mehr gibt. Wann hören wir Linken endlich damit auf, uns für etwas Besseres zu halten? Wir sind nicht Hegel, wir sind nicht Kant, wir sind oftmals nicht einmal Sokrates, aber es kann auch nicht das Ziel sein, wie Diogenes zu enden. Marx lesen und Achtung vor dem Proletariat, das sollten wir wieder praktizieren. Die Arroganz vieler Repräsentanten der Partei Die Linke wird sie aus dem Deutschen Bundestag fegen, davor schützt sie kein noch so hohes intellektuelles Niveau. Dabei wäre es doch so wichtig, wenigstens eine linke Partei dort zu haben.

Ronald Prang, Berlin

Vertane Chance

Zu jW vom 31.8.: »Leipziger Dreieck«

(…) Auch wenn man en dé­tail Sahra Wagenknecht nicht in allem zustimmen mag: Hier wird die derzeit einzige Vertreterin der Partei im Top-10-Ranking des ZDF-»Politbarometers« ausgeladen. Ein Verein am Rande der Fünfprozentmarke möchte sich offenbar noch schneller zu den Akten legen. Selbst zum Thema Hitler-Stalin-Pakt kann Ramelow widersprochen werden: Was, wenn Stalin ihn nicht eingegangen wäre? Was also, wenn die säuberungsgeschwächte Rote Armee keine zwei Jahre Zeit gewonnen hätte? Was also, wenn die Wehrmacht im Spätherbst 1939 mit klingendem Spiel über dem Roten Platz die Hakenkreuzfahne gehisst hätte?

Hans Wiepert, Berlin