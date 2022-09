China bleibt Weltspitze

China Foto Press/imago Im großen Stil nachhaltig: 100-Megawatt-Solarkraftwerk im chinesischen Wuhu/Provinz Anhui

Vor fünf Jahren betitelte das Washingtoner Center for Strategic and International Studies (CSIS) – übermäßiger Sympathien für Beijing garantiert unverdächtig – einen Beitrag über »Chinas globale Führung bei erneuerbaren Energien« mit: »Der Osten ist grün«. Die Volksrepublik

sei bereits damals »der weltgrößte Produzent von Wind- und Sonnenenergie«, konstatierte die US-Denkfabrik. Darüber hinaus investiere sie höhere Summen in die Nutzung erneuerbarer Energiequellen als alle anderen Staaten. Und es spreche alles dafür, dass dies so bleibe, dass also China bei der Energiewende – zumindest in absoluten Zahlen – auch in Zukunft die unbestrittene Nummer eins sei.

Hoher Anteil an Zuwachs

Fünf Jahre später bieten die gegenwärtigen Verwerfungen auf den globalen Energiemärkten Anlass, die Prognose des CSIS zu überprüfen. Aktuelle Daten bestätigen: Die Volksrepublik liegt bei den »Erneuerbaren« tatsächlich weiterhin weltweit vorn. Nicht nur, dass es nach wie vor die größte Energiemenge aus erneuerbaren Quellen gewinnt. Laut Angaben der

Internationalen Energieagentur (IEA) lag der Anteil Chinas am weltweiten Zuwachs bei den Erneuerbaren im vergangenen Jahr bei 46 Prozent. Das Land hatte seinem Bestand im Jahr 2021 Kapazitäten von 134,8 Gigawatt (GW) hinzugefügt, nicht mehr ganz soviel wie 2020 (137,7 GW), weil bestimmte Subventionen ausgelaufen waren, aber immer noch erheblich mehr

als die EU (47 GW) und die USA (36,2 GW). Auch für 2022 und 2023 sagt die IEA dem Land einen Anteil von 45 Prozent am globalen Zuwachs bei der Energiegewinnung aus erneuerbaren Ressourcen voraus.

Ein kräftiger Zuwachs ist auch nötig, wenn Beijing sein Ziel erreichen will, bis 2030 mindestens 1.200 GW aus Wind und Sonne zu erzeugen. Allein in diesem Jahr sollen Solaranlagen mit einer Leistung von etwa 108 GW gebaut werden – also mehr als doppelt soviel wie 2021 (53 Milliarden GW). Die deutschen Aktivitäten nehmen sich dem gegenüber geradezu mickrig aus: Die BRD steigerte die Kapazität ihrer Solaranlagen im vergangenen Jahr laut IEA um fünf GW auf insgesamt 58 GW. Rechnet man die Windenergiekapazitäten hinzu, dann kommt Deutschland aktuell auf 122 GW im Jahr; China schafft 635 GW. Und bei dem gegenwärtigen Ausbautempo könnte das Ziel von 1.200 GW schon vor 2030 erreicht werden.

Freilich muss man berücksichtigen, dass die Volksrepublik einen erheblich größeren Energieverbrauch hat als Deutschland, weshalb bei ihr der Anteil der Erneuerbaren an der gesamten Stromerzeugung trotz des riesigen erzeugten Volumens immer noch unter demjenigen in der Bundesrepublik liegt. So konnten im vergangenen Jahr zwar schon 29

Prozent des chinesischen Stroms aus Sonne und Wind gewonnen werden – etwas mehr als der globale Durchschnitt (28 Prozent) –, doch lag dieser Wert immer noch unter dem Anteil der Erneuerbaren an der Stromerzeugung in Deutschland (40 Prozent).

Mit Kohle gedeckt

Das wiederum führt dazu, dass China weiterhin in hohem Maß auf fossile Energieträger angewiesen ist – vor allem auch, weil der Energieverbrauch mit dem Wachstum der Wirtschaft und des individuellen Wohlstands stetig steigt. Im vergangenen Jahr nahm der Stromverbrauch in dem 1,4 Milliarden Einwohner zählendem Land um zehn Prozent zu – stärker als die Wirtschaftsleistung (8,4 Prozent). Trotz des rasanten Ausbaus der Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen musste Beijing deshalb im vergangenen Jahr noch mehr als die Hälfte seines zusätzlichen Stromverbrauchs mit Kohle decken. Das führt dazu, dass China weiterhin der größte Emittent klimaschädlicher Treibhausgase ist. Mit – laut IEA – mehr als 11,9 Milliarden Tonnen stieg der globale Anteil des Landes 2021 auf 33 Prozent.

Ganz vorne liegt die Volksrepublik übrigens auch bei der Produktion von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energieträger. Zur Zeit kommen rund zwei Drittel der weltweit genutzten Solarzellen aus China. Bei den Wafern, einem wichtigen Zwischenprodukt, liegt Chinas Weltmarktanteil bei rund 95 Prozent. Sieben der zehn größten Solarmodulhersteller, darunter die Top drei, haben ihren Sitz in der Volksrepublik. Hinzu kommt: Zu den zehn weltgrößten Herstellern von Windenergieanlagen zählen ebenfalls sieben aus China, darunter die Konzerne auf den Plätzen zwei und vier.