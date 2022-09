Raus auf die Straße!

Patrick Pleul/dpa Trommeln gegen Preissteigerungen: Am 30. August wurde in Frankfurt (Oder) gegen die Regierungspolitik demonstriert

Die Folgen des gegen Moskau geführten Wirtschaftskriegs werden in der BRD immer sicht- und spürbarer. Weil nun am Donnerstag der Tankrabatt ersatzlos gestrichen wurde, sind die Spritpreise am Freitag wieder in die Höhe geschnellt. Je Liter Benzin oder Diesel müssen an der Zapfsäule wieder deutlich mehr als zwei Euro hingeblättert werden. Billiger ÖPNV-Fahren ist aber keine Alternative mehr, da es auch für das Neun-Euro-Ticket keine Nachfolgeregelung gibt. Doch damit nicht genug. Diese Woche gab das Statistische Bundesamt bekannt, dass die Inflation mit 7,9 Prozent im August einen neuen Rekord erzielt hat. Und die Teuerungswelle wird in den kommenden Monaten anhalten, warnt die Bundesbank.

Immer mehr Menschen in der BRD müssen deshalb schauen, wie sie überhaupt noch über die Runden kommen. Bereits jetzt plant mehr als jeder zweite, im kommenden Winter zu Hause weniger zu heizen, ergab eine am Freitag veröffentlichte Umfrage.

Eine Besserung der Lage ist nicht in Sicht. Zwar will sich die Ampelkoalition an diesem Wochenende auf ein drittes sogenanntes Entlastungspaket einigen. Doch Grüne, FDP und SPD haben schon längst bewiesen, dass sie weiter nicht die Profite der Konzerne anrühren, sondern die Folgen der Krise auf die Bevölkerung abwälzen werden. Einer grundsätzlichen Änderung der Gasumlage beispielsweise, mit der Energieunternehmen zusätzlich Knete in Milliardenhöhe von Verbrauchern abkassieren, erteilte das Bundeswirtschaftsministerium schon am Freitag so etwas wie eine Absage. Die Sache sei »noch in Prüfung«, hieß es. Im Oktober werde es aber sicher noch nicht soweit sein.

Gegen diese Verarmungspolitik der Bundesregierung hat sich in den vergangenen Wochen richtigerweise Widerstand formiert. Im Kanzleramt befürchtet man schon einen »heißen Herbst«. Für Montag ruft nun die Linke-Bundestagsfraktion um Sören Pellmann in Leipzig zu einer ersten großen Kundgebung auf. In Berlin wird die Bundesgeschäftsstelle der Grünen umzingelt. Und auch Verdi kündigte am Freitag an, sich an Protesten zu beteiligen, wenn die finanziellen Härten durch die Energiepreisexplosion nicht schnell ausgeglichen würden.

Die Gewerkschaft tut richtig daran, wenn sie sich jetzt aus der Deckung wagt und offensiver gegen die Energiepreispolitik der Ampel auftritt. Verdi-Chef Frank Werneke lehnte es aber gleichzeitig ab, Proteste in bezug auf Montagsdemonstrationen zu organisieren, da diese von »Querdenkern und Rechtsradikalen okkupiert« seien. Damit bedient Werneke ein bürgerliches Narrativ, das versucht, die drohende Protestwelle schon im Keim zu ersticken. Das kann unmöglich eine Antwort auf die aktuellen Herausforderungen sein. Vielmehr sollte heute mehr denn je an die Montagsdemonstrationen gegen die Hartz-Reformen ab 2004 angeknüpft werden. Raus auf die Straße!