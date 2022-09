1,3 Billionen gefordert

EPU CAF/dpa Blick auf das kriegszerstörte Warschau im November 1944

Polen will von der BRD Reparationen in Höhe von 1,3 Billionen Euro für die Zerstörungen während des Zweiten Weltkriegs. Das erklärte der Vorsitzende der Regierungspartei PiS, Jaroslaw Kaczynski, am Donnerstag in Warschau. Am 83. Jahrestag des deutschen Überfalls auf Polen präsentierten Kaczynski und andere Spitzenpolitiker der PiS die Ergebnisse einer Expertenkommission, die seit 2017 an der Aufstellung der personellen und materiellen Kriegsschäden gearbeitet hatte.

Kaczynski sagte, Polen habe relativ zu seiner damaligen Bevölkerung durch den Krieg und die anschließende Okkupation die größten Menschenverluste aller am Krieg beteiligten Länder erlitten: Mit 5,2 Millionen Toten sei fast ein Siebtel der Vorkriegsbevölkerung ums Leben gekommen, fast 600.000 seien zu Invaliden gemacht worden, etwa 100.000 Angehörige der polnischen Intelligenz seien gezielt ermordet worden.

Der Hauptanteil der geforderten Reparationen sind mit etwa zwei Dritteln der geforderten Summe Entschädigungen für die entgangene Lebensleistung der durch den Krieg vorzeitig aus dem Leben Gerissenen. Polen habe 35 Jahre gebraucht, um wieder auf die Vorkriegsbevölkerung zu kommen, sagte der Abgeordnete Arkadiusz Mularczyk, der die Kommission geleitet hatte. Die materiellen Schäden an Gebäuden und Infrastruktur bezifferte die Kommission auf knapp 200 Milliarden Euro.

Kaczynski bezeichnete die geforderte Summe als für die deutsche Volkswirtschaft »tragbar«. Sie solle schließlich nicht auf einmal gezahlt werden, sondern in Raten über Jahrzehnte. Premierminister Mateusz Morawiecki nannte die Reparationsforderungen einen Beitrag zu einer »echten Versöhnung« zwischen Deutschen und Polen. Voraussetzung sei allerdings, dass die Deutschen den »mentalen, metaphysischen und allgemeinmenschlichen Sinn« der Versöhnung erkennen würden. Das polnische Staatsfernsehen TVP sprach am Abend von »den Deutschen« als einem »Volk pathologischer Mörder«.

Über die Durchsetzungschancen der polnischen Forderungen gehen die Meinungen auch in Polen auseinander. Die Bundesregierung betrachtet sie ohnehin durch mehrfache Verzichtserklärungen der polnischen Seite in den Jahren 1953, 1990 und 2004 als »erledigt« und erkennt einzig eine moralische und politische Verantwortung an. Vor internationalen Gerichten hat sich die BRD im Falle von Entschädigungsforderungen aus Italien und Griechenland auf das Prinzip der sogenannten Staatenimmunität berufen, die diese vor zivilrechtlichen Entschädigungsforderungen für Kriegsschäden schütze. Im übrigen sei der Zwei-plus-vier-Vertrag zwischen BRD, DDR und den vier Siegermächten »anstelle eines Friedensvertrags« abgeschlossen worden, daher könnten keine weiteren Forderungen mehr erhoben werden. Auf diese Formulierung hatte seinerzeit der gelernte Jurist und damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher gedrängt, und die Alliierten hatten diese Klausel akzeptiert

Bei der Präsentation des Berichts machten die Worte Kaczynskis klar, dass eine wesentliche Dimension der polnischen Forderungen eine nach innen gerichtete und symbolische ist: Polen könne sich nicht damit zufriedengeben, angesichts deutscher Entschädigungszahlungen an andere Staaten leer auszugehen. Das sei für einen Staat, der sich ernst nehme, undenkbar. In der polnischen Bevölkerung spricht sich nach einer in dieser Woche veröffentlichten Umfrage der Zeitung Rzeczpospolita eine knappe Mehrheit von 51 Prozent der Befragten für die Zahlung von Reparationen durch die Bundesrepublik aus, überwiegend Anhänger der Rechtsparteien. Immerhin 38 Prozent waren jedoch dagegen.

Die polnische Opposition warf Kaczynski vor, mit der Reparationsforderung ein emotionalisierendes Wahlkampfthema eröffnet zu haben, um vom Versagen der Regierung in der Inflationsbekämpfung abzulenken. Für die in dem Mularczyk-Bericht ebenfalls erwähnten Gebietsverluste Polens im Osten sei die Sowjetunion verantwortlich, nicht die BRD. Außerdem leiste die Bundesrepublik über ihren Beitrag zum EU-Haushalt durchaus erhebliche Zahlungen an Polen, und das Land könne sich keinen Dauerkonflikt mit seinem größten Wirtschaftspartner leisten.