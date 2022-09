Asylunterkunft auf Wasser

Piroschka van de Wouw/REUTERS Bis vor wenigen Tagen mussten vor dem Asylzentrum in Ter Apel Hunderte Geflüchtete im Freien kampieren (17.8.2022)

Am Mittwoch hat der niederländische König Willem-Alexander die Zentralstelle für Asylsuchende in Ter Apel besucht. Er sprach mit Mitarbeitern, tätschelte das Kind einer geflüchteten Familie und erkundigte sich bei den »Ärzten ohne Grenzen« nach dem Stand der Dinge. Das Elend, das sich seit Monaten und bis vor einigen Tagen noch draußen vor dem Asylzentrum abgespielt hatte, bekam er nicht mehr zu sehen. Das Lager unter freiem Himmel ist – vorerst – verschwunden.

Zuletzt übernachteten bis zu 700 Personen vor dem Asylzentrum. Nun wurden sie zunächst in eilig hergerichteten Krisennotaufnahmezentren untergebracht. Spätestens ab dem 10. September sollen sie für ein halbes Jahr auf ein Militärgelände gegenüber der Willem-Lodewijk-van-Nassau-Kaserne bei Groningen umziehen, wo Platz für 500 bis 700 Menschen ist. Dort wohnen bereits etwa 450 Afghanen, die nach der Machtübernahme der Taliban im vergangenen Jahr aus Kabul evakuiert worden waren. Sobald die Asylsuchenden einen Termin bekommen, werden sie ins fast 100 Kilometer entfernte Ter Apel gebracht, um ihren Antrag vorzubringen. Im Moment beträgt die Wartezeit bis zu drei Monate.

Die Stadt Amsterdam kündigte am Dienstag an, ab Oktober bis zu 1.500 Asylsuchende für ein halbes Jahr auf dem Kreuzfahrtschiff »Galaxy« einzuquartieren, das sich noch in Estland befindet. Seinen Liegeplatz soll es im Coenhaven bekommen – in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer vielbefahrenen Autobahn und großen Treibstofftanks, aber weitab von allem städtischen Leben: keine Spielplätze, keine Supermärkte, kein öffentlicher Nahverkehr.

Nachdem die Regierung in Den Haag monatelang tatenlos zugesehen hatte, wie sich die Situation in Ter Apel von Tag zu Tag verschlimmert hatte, einigte sich die Vierparteienkoalition am Freitag vor einer Woche auf einen »Asylkompromiss«. Sie bewilligt für nächstes Jahr etwas mehr als 700 Millionen Euro für neue Notunterkünfte und Wohnungen für die 20.000 Flüchtlinge, die bereits eine Aufenthaltsgenehmigung haben, aber noch immer keine dauerhafte Bleibe.

Dabei sorgen zwei Punkte für Kritik: Der Familiennachzug wird auf unbestimmte Zeit erschwert, um die Zahl der Asylsuchenden zu verringern. Nur wer eine Wohnung gefunden hat, darf die Familie nachholen. Falls nach 15 Monaten immer noch keine Wohnung bereitsteht, erhalten die Angehörigen trotzdem ein Visum. Ferner werden die Niederlande vorerst keine 1.000 Flüchtlinge pro Jahr mehr aus Lagern in der Türkei aufnehmen, wozu sie innerhalb der EU eigentlich verpflichtet sind.

Zuviel für Daan de Neef, Abgeordneter der rechtsliberalen VVD von Premier Mark Rutte. Er gab am Mittwoch abend wegen der »eiskalten Asylpolitik« seinen Austritt aus der Regierungspartei bekannt und will auch auf seinen Sitz im Parlament verzichten. »Nach einer Woche, in der in Ter Apel ein drei Monate altes Baby starb und die Ärzte ohne Grenzen von einer Notsituation sprachen, hatte ich auf Mitgefühl gezählt«, schrieb de Neef laut Tageszeitung AD in in einer Erklärung. Der Politiker war jedoch innerhalb der VVD isoliert: Die meisten Mitglieder würden die Grenzen für Asylsuchende am liebsten komplett dichtmachen.

Besonders innerhalb der calvinistischen Christenunie, der kleinsten Partei in der Koalition, sorgen die neuen Maßnahmen für Unruhe. 300 Mitglieder kritisierten in einem offenen Brief an die Parteiführung, die Aussetzung des gesetzlich festgeschriebenen Grundrechts auf Familiennachzug sei eine »moralische Bankrotterklärung«, die den »christlichen Werten« der Partei diametral gegenüberstehe. »Das können wir als Partei der Familien niemals akzeptieren«, zitierte die öffentlich-rechtliche NOS am Sonntag aus dem Brief.

Die Koalition in Den Haag wackelt. Die Unterschiede zwischen den vier Parteien treten immer deutlicher zutage, auch wegen der Bauernproteste: Die Basis der christdemokratischen CDA beschwert sich, weil die Regierung den Bauern in dem Stickstoffkonflikt zu viel zumute. Die CDA hat auf dem Land ihre Hochburgen und viele ihrer Lokalpolitiker haben Angst vor der Wut der Landwirte. Sie fordern deshalb, die geplanten Maßnahmen weniger streng zu handhaben. Die Mitglieder der linksliberalen D66 fordern ihre Parteiführung hingegen auf, in der Stickstoffpolitik den Forderungen der Bauern unter keinen Umständen nachzugeben.