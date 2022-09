Dreifacher Rausschmiss

Peter Endig/dpa-Zentralbild/dpa Unter anderem der Arbeitskampf beim Onlineriesen Amazon sorgte für internen Zoff bei Verdi

Eine, zwei oder gar drei? So viele fristlose Kündigungen kursieren offenbar im Fall Orhan Akman. Der gewerkschaftspolitische und arbeitsrechtliche Konflikt um den geschassten Bundesfachgruppenleiter Einzel- und Versandhandel bei Verdi treibt dabei immer seltsamere Blüten. Und hat sich abermals verschärft.

Es kam nicht unerwartet: Nach der Abberufung als Bundesfachgruppenleiter durch den Verdi-Bundesvorstand (Buvo) am 19. August (siehe jW vom 27. August), folgte nun der Rausschmiss Orhans durch seine »Arbeitgeberin« Verdi. Eine Mitarbeiterin der Pressestelle des Verdi-Buvo bestätigte seine abrupte Entlassung aus dem Arbeitsverhältnis mit Stichtag 26. August am Donnerstag abend gegenüber jW. In den wenigen Tagen zwischen Abberufung und Kündigung war der »streitbare Gewerkschafter« widerruflich bis auf weiteres von seinem Job freigestellt worden.

In Kurzform zum Hintergrund: Das Onlineportal Business Insider hatte Anfang August über mutmaßliche »Vetternwirtschaft« bei hochrangigen Verdi-Funktionären berichtet. Mehrere Zeitungen griffen das Thema auf, gleichfalls jW. Ferner gibt es hinter den Kulissen ein Gerangel um einen Posten im Buvo. Akman hat Ambitionen, ist mittenmang. Aber: Der Kern des Konflikts ist ein anderer, eine Art Linienkampf in der Dienstleistungsgewerkschaft. »Verdi steckt in einer tiefgreifenden Krise«, sagte der Kandidat für den Buvo am Freitag zu jW. Was sind die Anzeichen dafür? Mitgliederschwund, Rückzug aus der Fläche, »und damit Rückzug aus der Betreuungsarbeit in den Betrieben«, so Akman weiter.

Schlimmer noch: Vielerorts sei Verdi nicht mehr durchsetzungsfähig, ganze Betriebslandschaften seien eine »tariflose Zone«. Akman: »Wir müssen diese Misere beim Namen nennen.« Das heißt? »Diejenigen, die das zu verantworten haben, müssen einpacken und gehen.« Er meint: den Buvo. Ein aufgeblähter, bürokratischer Apparat habe sich von der ehrenamtlichen Basis entfremdet, sich immer mehr aus dem Kerngeschäft einer kämpferischen Gewerkschaft verabschiedet.

Starker Tobak, und damit tritt Akman seiner »Arbeitgeberin« kräftig auf die Füße. Nur, für einen Jobverlust reicht das nicht. Was sind die tatsächlichen Gründe? Im Raum stehen »gewerkschaftsschädigendes Verhalten«, »Weitergabe von Verdi-Interna« an Journalisten. Dennoch, es bleibt nebulös. Aus der Verdi-Pressestelle heißt es bloß: »Sie haben sicher Verständnis, dass wir (…) zum Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Daten unserer Kolleginnen und Kollegen keine Auskunft zu Personalangelegenheiten geben.« Von weiteren Anfragen hierzu solle der Autor absehen.

Und Akman? »Selbst ich kenne keine Begründungen schwarz auf weiß«, betonte er auf jW-Nachfrage. Dafür kennt er die Anzahl der bisherigen Kündigungen: drei. Eigentlich. Eine, die zweite, wurde indes wegen Formfehlern zurückgezogen, sagt er. Und im Schreiben der ersten steht, der Betriebsrat (BR) habe dieser »nicht widersprochen«. Kunststück: Dem BR fehlt bei einer fristlosen Kündigung das Widerspruchsrecht. Akman süffisant: »Nach meinem Dafürhalten sind die Personalverantwortlichen zu doof zum Kündigen.« Vielleicht auch das. Aber dahinter dürfte folgendes stehen: Verdi will gewissermaßen »auf Nummer sicher gehen«, meinten hauptamtliche Verdianer, die namentlich ungenannt bleiben wollen, am Mittwoch im jW-Gespräch. Demnach setze der Buvo darauf, »dass irgendeine Kündigung vor irgendeinem Arbeitsgericht schon durchkommen werde«. Eine Methode, die sonst gewerkschaftsfeindliche Unternehmen anwendeten, um unliebsame Beschäftigte loszuwerden.

Auch sonst wirft Verdis Kündigungspolitik Fragen auf. Am Donnerstag sprach Akman in einem Tweet davon, seine bislang letzte, die dritte, sei eine »Verdachtskündigung«. Eine Kündigungsform, die der DGB-Rechtsschutz auf seiner Homepage historisch einordnet: »Sie (die Kündigung, Anm. jW) ist (…) eine Entwicklung des unseligen Richterrechts aus den 30er Jahren. Erstmals anerkannt wurde die Verdachtskündigung durch das Reichsarbeitsgericht (RAG) mit Urteil vom 23.06.1934.« Davon unabhängig – klein beigeben will Akman nicht: »Ich werde auf Wiedereinstellung klagen, ganz klar.«