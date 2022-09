Vier Männer, eine Meinung

Robert Michael/dpa Dietmar Woidke, Olaf Scholz, Reiner Haseloff und Michael Kretschmer (v. l. n. r.) am Freitag im sächsischen Spreetal

Der für die Lausitz geplante Strukturwandel verunsichert weiterhin viele. Eine erste Bilanz haben am Freitag im Industriepark Schwarze Pumpe gleich vier Regierungschefs gezogen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) traf sich zu Gesprächen mit den Ministerpräsidenten von Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Das seit Jahren erklärte Ziel: die Wirtschaft in der von der Braunkohle geprägten – und für sie teils weggebaggerten – Region so neu aufzustellen, dass »genügend sichere Arbeitsplätze« dort »zukunftsfähig entstehen«, wie es Scholz am Freitag vor Journalisten formulierte. »Das gelingt, kann man sagen.« Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) lobte Schwarze Pumpe als Ort von Forschung und Entwicklung. Ihn freue die große Zahl junger Menschen, die sich in der Region niederlassen wolle. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), erinnerte daran, dass die BRD 40 Milliarden Euro in die Region gebe, »die größte Investition des Bundes in den nächsten Jahren in ganz Deutschland«.

Doch die Erfahrungen aus den 1990er Jahren sitzen tief, und viele befürchten, dass es statt zum Wandel zu einem Strukturbruch kommen könnte, wie eine aktuelle Umfrage des MDR nahelegt. Neun von zehn Befragten halten demnach grundlegende Veränderungen für notwendig. Knapp 81 Prozent gaben an, ihnen fehle es an Vertrauen, dass die Bundesregierung den Wandel ausreichend begleiten wird. Und so geht eine deutliche Mehrheit von 77 Prozent der Befragten davon aus, dass der Kohleausstieg zu mehr Erwerbslosigkeit führen wird. Zwei von drei Befragten glauben, dass die Region die Transformation wirtschaftlich nicht verkraften wird.

Die Ministerpräsidenten sind mit klaren Erwartungen in das Gespräch mit Scholz gegangen. Sachsen-Anhalts Regierungschef Reiner Haseloff (CDU) forderte eine zügige Umsetzung der Projekte für den Umbau der regionalen Wirtschaftsstruktur. Man brauche mehr Tempo, sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur dpa am Freitag vor Abschluss des Treffens und betonte: »Großprojekte müssen endlich sichtbarer werden.« Die Verfahren für Planung und Genehmigung müssten beschleunigt werden und dabei sei der Bund gefordert. Haseloff spielte damit unter anderem auf die geplante Schienenverbindung Leipzig–Zeitz–Gera an, die schneller vorangebracht werden müsse. Aber auch in Brandenburg und Sachsen stockt der Ausbau geplanter Bahnlinien. So wird immer noch gestritten, ob eine ICE-Verbindung von Berlin über Cottbus nach Görlitz sinnvoll ist. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hatte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) erst im Juni dazu aufgerufen, der Elektrifizierung der Bahnlinie Dresden–Görlitz Priorität einzuräumen.

In der Lausitz gibt es Bedenken, dass die Bundesregierung ihre Zusage, die regionale Transformation mit den von Schneider am Freitag erwähnten rund 40 Milliarden Euro zu unterstützen, wieder zurückziehen könnte. Die Summe wurde nicht verbindlich zugesagt, ein entsprechender Staatsvertrag kam nicht zustande. Wie die Lausitzer Rundschau nun von Landräten erfahren haben will, fürchtet man die Kürzung der Fördermittel. Mit Blick auf die fatale Wirkung der gegen Russland gerichteten Sanktionen im eigenen Land erscheint das durchaus möglich.

Weitgehend einig waren sich die Ministerpräsidenten darin, dass der Kohleausstieg nicht auf das Jahr 2030 vorgezogen werden sollte. »Die Ziele Versorgungssicherheit und Strompreisstabilität verbieten eine Diskussion über einen vorzeitigen Ausstieg aus der Braunkohle«, erklärte Haseloff. Er verwies auch darauf, dass viele der geplanten Großprojekte vor dem Jahr 2038 keine wesentliche Wirkung auf die Konjunktur in den Regionen entfalten würden. »Allein für den Ausbau der Strecke Leipzig–Zeitz–Gera ist ein Umsetzungszeitraum von mindestens 15 Jahren vorgesehen.«

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hatte schon zuvor am vorgezogenen Kohleausstieg gezweifelt. Angesichts des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Energiekrise sei es fraglich, ob ein früherer Ausstieg möglich sei. Schon im März hatte er erklärt, dass er keine Chance mehr sehe, dieses Ziel zu erreichen. Am Freitag verteidigte Woidke das Vorhaben, abgeschaltete Kohlekraftwerke wieder anzufahren. Im RBB sagte er, man müsse jetzt alles dafür tun, um sicher durch den Winter zu kommen. Das sei der richtige Schritt, weil man vielleicht für die nächsten Jahre die Sicherheit in der Energieversorgung brauche.