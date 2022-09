Lahmgelegt

Boris Roessler/dpa

Die Piloten der Lufthansa haben ihren 24stündigen Streik am Freitag durchgezogen. Nahezu der gesamte Flugbetrieb der Fluggesellschaft war ganztägig ausgefallen, nur die nicht bestreikte Cityline und aus dem Ausland gestartete Langstreckenflüge in die Bundesrepublik fanden statt. Am Flughafen in Frankfurt bildeten sich lange Schlangen von Fluggästen (Foto). Die Airline versuchte, kein Rumpfprogramm zu starten. Wie ein Sprecher in Frankfurt gegenüber dpa sagte, sollte damit am Sonnabend ein normaler und stabiler Flugplan erreicht werden. (dpa/jW)