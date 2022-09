»Es wird einen Kampf um die Straße geben«

Piero Nigro/aal.photo/IMAGO Wie wär's mal mit enteignen? Demonstration gegen Energiekonzerne wie RWE (Köln, 27.8.2022)

Steigende Preise für Energie und Lebensmittel, dazu eine aufs Wohl der Konzerne orientierte Bundesregierung: Viele Gruppen rufen zu Protesten und einem »heißen Herbst« auf. Am Montag gehen Sie für »Heizung, Brot und Frieden« in Berlin auf die Straße. Wer beteiligt sich an Ihrem Aufruf?

Wir kommen aus unterschiedlichen politischen Spektren, die in Berlin schon häufig gesellschaftlichen Protest organisiert haben. Dabei sind Aktivistinnen und Aktivisten von »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«, aus der Klimabewegung, wie beispielsweise wir Naturfreunde, oder von »Aufstehen«. Wir sind gemeinsam der Überzeugung, dass wir jetzt für eine gerechtere Gesellschaft demonstrieren müssen.

Wer wird bei der Kundgebung sprechen, die vor der Bundesgeschäftsstelle von Bündnis 90/Die Grünen geplant ist?

Zunächst: Den Ort haben wir gewählt, weil wir in keinster Weise mit der Politik von Außenministerin ­Baerbock und Wirtschaftsminister Habeck einverstanden sind. Bei dieser Kundgebung werden insgesamt sechs Rednerinnen und Redner sprechen: neben mir noch Michael Prütz, bekannt aus der Berliner Enteignungsinitiative, und jeweils eine Person stellvertretend für die Krankenhaus-, die Gewerkschafts- und die Friedensbewegung, die wir angefragt haben.

Wen wollen Sie mit Ihrem Aufruf erreichen?

Wir wollen die Menschen erreichen, die von dieser unsozialen Politik betroffen sind: diejenigen, die ihre Miete und die steigenden Lebensmittel- und Energiepreise nicht mehr bezahlen können. Wir wollen ihnen eine Möglichkeit geben, sich zu wehren. Ob das jetzt schon beim ersten Mal gelingen wird, ist offen – solche Proteste müssen sich erst entwickeln. Wir wollen aber einen Startschuss für einen »heißen Herbst« setzen.

In Ihrem Aufruf heißt es, dass Sie ein »Bündnis für Demokratie, Frieden und soziale Gerechtigkeit schmieden« wollen. Wieso braucht es einen neuen Zusammenschluss?

Es geht hier weniger um ein Bündnis im traditionellen Sinne. Mit diesem Satz wollen wir ausdrücken, dass wir nicht hinnehmen, dass sich einige wenige an der derzeitigen Krise bereichern. Die Formulierung haben wir auch deswegen gewählt, weil bereits vorab versucht worden ist, diejenigen, die für ihre sozialen Rechte demons­trieren, als rechts zu diffamieren. Das ist ein Skandal.

Auch wenn der Verfassungsschutz vor protestierenden »Demokratiefeinden« warnen: Rechte versuchen, sich diese Situation zunutze zu machen. Wie gehen Sie damit um?

Im Herbst geht es auch um eine Auseinandersetzung darum, in welche Richtung sich die Proteste entwickeln. Es wird einen Kampf um die Straße geben. Wir wollen nicht zulassen, dass die Rechten auch nur eine Chance haben, sich durchzusetzen. Unser Ziel ist eine solidarische Gesellschaft.

Sie waren Bundestagsabgeordneter der SPD und sind Mitglied der Partei Die Linke. Ihre Meinung zur von den Sozialdemokraten geführten Bundesregierung ist deutlich geworden. Wie bewerten Sie die Positionierung der Linkspartei?

Zum einen hoffen wir, dass möglichst viele Mitglieder aus der Basis von Grünen, SPD und Linkspartei gemeinsam mit uns auf die Straße gehen. Zum anderen werden wir nicht zulassen, dass innerparteiliche Auseinandersetzungen in diesen »heißen Herbst« getragen werden. Daran werden wir uns nicht beteiligen.

Damit der Herbst »heiß« wird, müssen verschiedene Gruppen zusammenfinden: Klimaschützer, Kriegsgegner, Antikapitalisten. Angesichts der bescheidenen Erfolge der politischen Linken hierzulande: Wie soll das gelingen?

Wir müssen tolerieren, dass es unterschiedliche Ansätze gibt. Allein wir als Naturfreunde gehen aktuell aus unterschiedlichen Gründen auf die Straße: weil die ökologische Transformation der Industriegesellschaft nicht auf Kosten der »kleinen Leute« organisiert werden kann; weil das jetzige Wirtschaftssystem an seine Grenzen stößt und radikal verändert werden muss; und weil die Aufrüstungspolitik der Bundesregierung die Welt an den Rand eines großen Krieges bringen kann. In den nächsten Wochen und Monaten wird es darum gehen, das Trennende zwar anzuerkennen, sich aber auf das Gemeinsame zu konzentrieren. Wir dürfen der Regierung ihre Politik nicht mehr durchgehen lassen.