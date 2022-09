Vizepräsidentin überlebt Attentat

Martin Cossarini/dpa Abgesperrter Tatort vor dem Wohnhaus von Fernández de Kirchner in Buenos Aires am Donnerstag

Auf Argentiniens Vizepräsidentin Cristina Fernández de Kirchner ist ein Mordanschlag verübt worden. Am Donnerstag abend (Ortszeit) versuchte ein Mann vor Fernández’ Haus in Buenos Aires, die linke Politikerin zu erschießen. Wie auf Videos zu sehen ist, näherte sich der Angreifer mit einer Pistole, deren Abzug er auch zog. Allerdings löste sich kein Schuss, die Politikerin blieb unverletzt.

In einer Fernsehansprache sagte Präsident Alberto Fernández: »Cristina ist noch am Leben, weil die Waffe, die fünf Kugeln enthielt, aus einem technisch noch nicht bestätigten Grund nicht geschossen hat, obwohl abgedrückt wurde.« Das Attentat bezeichnete er als »eines der schwerwiegendsten Ereignisse« seit dem Ende der Militärdiktatur (1976–1983). Für Freitag ordnete er einen freien Tag an, da der soziale Frieden im Land gestört worden sei. Für den Nachmittag (nach jW-Redaktionsschluss) rief die Regierungskoalition »Front aller« zu einer Demonstration in Buenos Aires auf. Der Gewerkschaftsdachverband CGT erklärte, man berate über Streikmaßnahmen.

Fernández de Kirchners Anwalt, Gregorio Dalbón, erklärte gegenüber örtlichen Medien, der Angriff sei Ergebnis des Hasses und öffentlicher Drohungen gegen die Politikerin. Wegen angeblicher Korruptionsvergehen während ihrer Zeit als Präsidentin (2007–2015) hatte die Staatsanwaltschaft vor kurzem zwölf Jahre Haft und eine lebenslange Sperre für öffentliche Ämter für Fernández de Kirchner gefordert. Seitdem kampieren vor ihrem Wohnhaus Hunderte Unterstützer, die den Prozess als politisch motiviert verurteilen.

Bei dem Angreifer, der von Anwesenden überwältigt werden konnte, soll es sich laut Medienberichten um einen 35jährigen Neonazi mit brasilianischer Staatsbürgerschaft handeln. Auf Fotos in sozialen Medien ist zu sehen, dass er am linken Ellenbogen eine sogenannte schwarze Sonne, ein bei Faschisten beliebtes Symbol, tätowiert hat. Er wurde festgenommen. Zahlreiche lateinamerikanische Politiker, darunter ehemalige sowie amtierende Staatschefs, versicherten Fernández de Kirchner ihre Solidarität.