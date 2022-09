Susana Vera/REUTERS Protest gegen sexualisierte Gewalt im Rahmen des San-Fermín-Festivals in Pamplona am 11. Juli 2016

Es klingt zunächst radikal. Am Donnerstag der vergangenen Woche hat das spanische Parlament ein Gesetz verabschiedet, das unter dem Namen »Nur ja heißt ja«-Gesetz bekannt geworden ist. Laut offiziellem Namen soll es die sexuelle Freiheit umfassend gewährleisten, es tritt in wenigen Wochen in Kraft. 205 Abgeordneten stimmten für die Neuerung, 141 lehnten sie ab, die postfranquistische Volkspartei (PP) sowie die ultrarechte Vox stimmten geschlossen dagegen.

Fortan wird Vergewaltigung als »Sex ohne eindeutige Zustimmung« definiert, es muss also nicht zur Ausübung von unmittelbarer Gewalt kommen – daher die umgangssprachliche Bezeichnung. Nach einem Jahr Verhandlungen ist festgelegt, dass Zustimmung nur anerkannt wird, »wenn eine Person diese aus freien Stücken durch Handlungen demonstriert hat, die im Kontext der Umstände des Falls klar den Willen der Person ausdrücken«, heißt es im Gesetz. 2016 hatte der Fall einer 18jährigen für Schlagzeilen gesorgt, die während des San-Fermín-Festivals in Pamplona von fünf Männern vergewaltigt worden war. Ein Video der Tat landete im Internet. Damals wurden die Täter zunächst nur wegen »sexuellen Missbrauchs« und somit zu niedrigen Haftstrafen verurteilt. Laut den Richtern hatte das Opfer sich in den Filmaufnahmen nicht aktiv gewehrt und passiv gewirkt, was sie als zustimmendes Verhalten werteten. Landesweit gingen Frauen gegen das Urteil auf die Straße. 2019 revidierte das spanische Oberste Gericht das Urteil, die Strafen für die Vergewaltiger wurden auf neun bis 15 Jahre Gefängnis erhöht.

In einer Presseerklärung feierte die Ministerin für Gleichstellung, Irene Montero, den »Sieg« und dankte der feministischen Bewegung für ihren »jahrelangen Kampf« sowie insbesondere »den Opfern sexualisierter Gewalt«. Gegenüber dem öffentlichen Radiosender RNE erklärte die Politikerin der Linkspartei Podemos, die »Machisten« würden die Eroberung von Rechten nicht stoppen. Keine Frau werde künftig mehr »beweisen müssen, dass Gewalt oder Einschüchterung im Spiel waren«, damit ein sexualisierter Angriff als solcher eingestuft werde, so die Ministerin nach der Abstimmung gegenüber der Presse.

»Wir erkennen alle Aggressionen als machistische Gewalt an«, erklärte Montero nach der Verabschiedung. Mit dem neuen Gesetz wird die bisherige Unterscheidung zwischen »sexuellem Missbrauch« und Aggression aufgehoben. Darauf stehen künftig ein bis vier Jahre Haft. Das Strafmaß für Vergewaltigungen wurde bei 15 Jahren festgesetzt. Hinzu kommen strafverschärfende Gründe wie der Einsatz von Drogen, beispielsweise von sogenannten ­K.-o.-Tropfen.

Doch das neue Gesetz regelt auch andere Formen der Gewalt gegen Frauen, so beispielsweise Belästigung auf der Straße, sexualisierte Gewalt im digitalen Raum sowie pornographische Werbung. Zudem soll der Sexualunterricht in Schulen ausgebaut werden, um der Gewalt vorzubeugen. Für Opfer sexualisierter Gewalt, die weniger als den gesetzlichen Mindestlohn (derzeit 14.000 Euro im Jahr) verdienen, sieht das Gesetz finanzielle Entschädigungen sowie den privilegierten Zugang zu öffentlichem Wohnraum vor. Vorgesehen ist auch die Einrichtung von mindestens 50 staatlichen Frauenhäusern, in denen Opfer und ihre Angehörigen 24 Stunden am Tag psychologische, rechtliche und soziale Betreuung erhalten können.

Am kommenden Montag wird sich die spanische Gleichstellungsministerin in Berlin mit Bundesfamilienministerin Elisabeth Paus (Bündnis 90/Die Grünen) und Vertretern der Partei Die Linke treffen. Ziel der Reise sei es, die Kooperation im Kampf gegen die machistische Gewalt und für LGBT-Rechte zu vertiefen, hieß es vorab. In Deutschland sind sexuelle Handlungen laut Strafgesetzbuch strafbar, wenn sie »gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person« vorgenommen werden. Das Strafmaß wird unter anderem davon abhängig gemacht, ob der Täter dem Opfer Gewalt angetan, es bedroht oder ob er eine Waffe verwendet hat.