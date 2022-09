Königreich ohne Briefverkehr

Vuk Valcic/ZUMA Wire/IMAGO »Völlig vereint in ihrer Entschlossenheit«: CWU-Gewerkschaftsmitglieder in London (26.8.2022)

Es ist der bislang größte »Sommerstreik« in Großbritannien in diesem Jahr. 115.000 Beschäftigte der ehemals staatlichen, aber 2013 von den Tories privatisierten »Royal Mail« streikten am Mittwoch für eine Lohnerhöhung, die diesen Namen zumindest ansatzweise verdient. In der vergangenen Woche hatte es schon einen ähnlichen Ausstand gegeben. Weitere Streiktermine sind der 8. und der 9. September. 77 Prozent aller Royal-Mail-Beschäftigten hatten sich an der brieflichen Urabstimmung beteiligt, 97,6 Prozent von ihnen für Arbeitskampf und Streik gestimmt. Der Erfolg des Ausstandes war somit schon garantiert, bevor er überhaupt begonnen hatte.

Inflation bei zehn Prozent

Die Wut der Postler hat Gründe. So wollte Royal Mail im Sommer eine Lohn-»Erhöhung« von zwei Prozent diktieren. Die Inflationsrate liegt in Großbritannien schon lange um die zehn Prozent. Bis Januar könnte sie doppelt so hoch sein, heißt es in Pressemitteilungen der Kommunikationsgewerkschaft CWU. »Es kann überhaupt kein Zweifel daran bestehen, dass die Postler völlig vereint in ihrer Entschlossenheit zusammenstehen, sich die würdevolle, echte Gehaltserhöhung zu sichern, die sie verdient haben«, so CWU-Generalsekretär Dave Ward in einer Stellungnahme am Dienstag abend. Postler hätten während der Pandemie durchgearbeitet und ihre eigene Gesundheit aufs Spiel gesetzt, so Ward weiter. Im Hinblick auf die Preissteigerungen sagte er: »Wir können nicht weiter in einem Land leben, in dem die Bosse milliardenschwere Profite scheffeln, während ihre Beschäftigten gezwungen sind, die Hilfe von Nahrungsmitteltafeln in Anspruch zu nehmen.«

Während die CWU auf 758 Millionen Pfund Profit verweist, die Royal Mail im vergangenen Jahr gemacht hat, wirft der Arbeitskampf ein grelles Licht auf die Privatisierung von Infrastruktur (gleiches gilt für Eisenbahnen oder Wasser- und Stromversorgung). Profitgetriebene Unternehmen sehen sich mit der Notwendigkeit konfrontiert, unprofitable Geschäftsteile mitschleppen zu müssen, womit die profitablen Teile des Unternehmens aber weniger Profit für die Aktionäre abwerfen, als diese wünschen. Aktionäre können naturgemäß nie genug Geld scheffeln.

Konkret geht es um das Kerngeschäft, den Auftrag der Post, alle Haushalte im Land flächendeckend mit Briefverkehr zu versorgen. Die Bewerkstelligung dieser Grundaufgabe erfordert eine riesige und engmaschige, dabei gleichzeitig sehr personalintensive Infrastruktur. Diesen Unternehmensteil würde Royal Mail am liebsten zugunsten des wesentlich profitableren und aufgrund des Booms im Onlinehandel florierenden Paketsektors abstoßen. Das ist der wesentliche Hintergrund des seit Ankündigung der Streiks durch die CWU unablässigen Gejammers der Unternehmensführung, dem zufolge Royal Mail täglich eine Million Pfund Verlust einfahre, eine Erhöhung der Löhne um mehr als zwei Prozent deshalb nicht machbar sei.

Angriffe durch Kapitalseite

Für die CWU-Mitglieder in den im Vereinigten Königreich verstreuten Brief- und Paketdepots ist das eine ernste Bedrohung. Zwar wird die gesamte Royal Mail vom Staat als »kritische Infrastruktur« geführt. Doch das Schicksal der Eisenbahnen und ähnlicher Infrastrukturen zeigt, dass dies keinen Schutz vor Angriffen durch die Kapitalseite bedeutet. Diese hat zur Streikvorbereitung Maßnahmen getroffen, auf die die Gewerkschaftsbewegung trotz des bisher sehr erfolgreichen Ausstands noch keine Antwort gegeben hat. Die Zentralisierung der Infrastruktur wurde vorangetrieben, um Streikbruch zu erleichtern. Zum selben Zweck wurden eine riesige Wagenflotte sowie 2.400 Leiharbeiter angemietet. Briefe konnte Royal Mail während der Streiks bislang dennoch nicht ausliefern. Aber die CWU-Gewerkschaft steckt nun in einem für sie existentiellen Kampf.